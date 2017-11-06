Предостережения в отношениях для каждого знака зодиака

Отношения не всегда строятся радужно и счастливо, бывают темные периоды и недопонимание, обман и ревность. Не следует игнорировать первые звоночки, ведь этим вы наносите большой урон будущему ваших отношений. Это маленькие предупреждения, что что-то в отношениях складывается неправильно; это сигналы о неприятностях, которых можно избежать.





1. Овен

Окружающим известно, что у Овна нет времени на детали: он на многое закрывает глаза, но умеет инстинктивно ощущать неискренность людей. Овен точно обеспокоится, когда почувствует, что между ним и партнером возникли тайны, а значит, пропало доверие. Лучше сделать паузу для выяснения, чем принимать решения, о которых вы можете позже пожалеть.

2. Телец

Приятно чувствовать себя любимым, но Телец остро ощущает, когда в отношениях нарушают его границы. Прежде чем отказаться от отношений, попробуйте поговорить с партнером об этом, хотя маловероятно, что он услышит ваши доводы. Просто не доводите ситуацию до состояния, когда вы будете ощущать себя «задушенным» любовью.

3. Близнецы

Общение является ключевой потребностью для Близнецов, будь то близкие отношения либо дружеские. Если партнер перестает рассказывать, как прошел его день или спрашивать о вас, то вы понимаете, что в отношениях проблемы. Лучше сделать перерыв в общении и дать человеку время для обдумывания того, чего он хочет в этих отношениях.

4. Рак

Рак хорошо знаком с чувством неуверенности и застенчивости, потому старается, чтобы это не мешало здоровым отношениям. Конечно, когда он замечает то же самое в партнере, он снисходителен. Но если вторая половина отказывается говорить о личных вещах, скрывает чувства, считает отношения временными, то вам следует серьезно отнестись к вашему совместному будущему.

5. Лев

Для Льва интимность столь же важна, как общение и совместный досуг. Близкие отношения помогают ему чувствовать себя уверенным и любимым. Партнер не всегда может думать, как вы, но если он отказывается вас обнять, прикоснуться, не отвечает на ваш флирт долгое время – следует откровенно все обговорить и принимать решение о разрыве либо продолжении отношений.

6. Дева

Сложно определить, что не так в отношениях, особенно если не обращать внимания на детали и предупреждения друзей. Даже если вы долгое время игнорируете то, что происходит на самом деле – флирт с другими, плохое отношение к вам или трата ваших денег – ваши друзья помогут снять розовые очки и избавят от страха расставания.

7. Весы

Весам очень важно нравиться людям, особенно своему партнеру. Этот знак порой даже может гордиться тем, что умеет читать своего избранника как открытую книгу. Когда Весы выясняют, что партнер пользовался их добротой, они неизменно удивляются, как они не замечали этого ранее, ведь все было так хорошо.

8. Скорпион

Для Скорпиона очень важно доверие, он боится быть обманутым и сложно впускает кого-либо в свою жизнь. Но люди могут меняться, и к чести Скорпиона надо сказать, что он видит эти изменения. Можно обговорить с партнером, почему он лжет, но лучше сделать перерыв в отношениях для обдумывания, чем прощать и легко забывать ложь.

9. Стрелец

Стрельцы довольно легкомысленны в отношениях, и если ваш партнер чувствует, что может позволить себе что-либо, то он со временем будет этим только злоупотреблять. Стрельцу противопоказано игнорировать затянувшиеся отношения с «бывшими». Вы не хотите казаться ревнивым или демонстрировать чувство собственника, но есть разница между дружелюбием и визитами на постоянной основе.

10. Козерог

Когда Козерог в отношениях, он считает, что все серьезно и на всю жизнь. Он строит будущее и планирует на долгие годы вперед. Козерог знает, чего он хочет в отношениях, и если он не видит в своем партнере зрелости и заинтересованности, то для него это верный знак прекращать инвестировать в этого партнера.

11. Водолей

Водолеи хотят строить свои отношения на взаимном уважении и партнерстве. Этот знак не выносит союз, где присутствуют манипуляции, или когда он чувствует, что к нему плохо относятся. Когда вы ощущаете, что должны скрывать что-то в своем характере или поведении, чтобы угодить партнеру, для вас это является сигналом к прекращению отношений.

12. Рыбы

Одна из конечных целей в жизни Рыб – это найти свою любовь и создать семью. Вы точно знаете, чего хотите, и для построения гармоничных отношений вам необходимо время. Самый важный сигнал для вас – это когда партнер торопится, будь то секс или свадьба. Рыбам всегда необходимо время, чтобы хорошо обдумать и либо продолжить отношения, либо избавиться от партнера.

Текст: Flytothesky.ru