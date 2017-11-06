7 признаков того, что вам стоит прекратить свои отношения

Прохождение через расставание – период болезненный, но он необходим для того, чтобы в дальнейшем обрести вполне заслуженное счастье. Бывают случаи, когда лучше прекратить отношения, чем продолжать одностороннюю (или обоюдную) пытку, хотя вы все равно автоматически держитесь друг за друга по привычке или боитесь травмировать партнера. Оставаясь под влиянием другого человека, мы обычно не видим его недостатков и игнорируем признаки, которые в других обстоятельствах уже бы давно вызвали наше беспокойство. Если уже окружающие начинают вам советовать заканчивать этот опыт, а вы все не можете собраться с силами, обратите внимание на следующие признаки: возможно, они станут стимулом к решительному шагу.





1. Партнер проверяет ваш телефон

Точнее его содержание. Нет, это не способ показать, как он заботится о вас. Скорее, он дает понять, что не доверяет вам. Возможно, вы писали что-то «непозволительное» в своих сообщениях или письмах. Однако сам факт нарушения конфиденциальности «во имя любви» является недопустимым, даже если это происходит с вашего разрешения. Недостаток доверия и уважения являются основными причинами развала отношений. Помните об этом!

2. Партнер рассказывает вам, как вы должны себя вести

Это может начинаться с мелочей: ему не нравятся какие-то ваши вещи, он рекомендует вам новую прическу или навязывает ароматы парфюмов. Затем ему уже не нравится, как вы говорите, ходите, отвечаете, рисуете. Не имеет значения, какой из этих случаев больше похож на ваш: но если человек, которого вы считаете своей второй половиной, начинает навязывать вам свое видение, лучше уходите.

3. Он накладывает ограничения на вашу социальную жизнь

Совершенно нормально как проводить время со своим партнером, так и с другими людьми. Вся жизнь не должна вращаться вокруг вашей второй половины, и если кто-то из вас не хочет этого признавать, значит, у вас серьезные проблемы. Обычно это происходит из зависти, ревности, чувства собственничества. В любом случае, если партнер пытается уменьшить ваши контакты с внешним миром, делайте выводы.

4. Он заставляет вас бояться высказывать свое мнение

Боитесь ли вы доказывать свою точку зрения, обосновывать действия или пояснять свои мотивы? Вы предпочитаете молчать из страха перед криками или обвинениями со стороны партнера? Ответ очевиден: лучше держаться от него подальше. Здоровые отношения должны основываться на доверии, уважении и искренности. И если какой-либо из этих элементов отсутствует, ваше расставание является всего лишь вопросом времени.

5. Его присутствие заставляет вас немного напрягаться

Когда вы любите человека, вы чувствуете себя легко и комфортно в его компании. У всех нас есть комплексы и недостатки, но когда вы находитесь рядом с избранником, вы о них забываете. Хороший партнер никогда не издевается над слабостями своей второй половины и не выражает свое к нему презрение и неуважение, хотя разумная критика – это полезно, но в дозированных количествах. Если вы чувствуете, что партнер не принимает вас как личность, перестаньте себя унижать и мучить.

6. Он всячески вас контролирует

Не имеет значения, связан ли этот контроль с вопросами денег, друзей или жизненных планов: отношения между двумя взрослыми людьми должны характеризоваться предельной уверенностью и самостоятельностью. Поэтому недопустимо, чтобы кто-то из вас двоих начал доминировать и жестко контролировать. Если ваши любовные отношения только начались, и вы уже чувствуете определенную зависимость от своего «любимого человека», пора включать режим переосмысления вашего союза.

7. Ваша семья и друзья не одобряют вашего партнера

Как бы глубоко вы не были влюблены, обеспокоенность третьих сторон должна стать определенным маркером того, что с вашими отношениями что-то не так. Если семья и друзья не одобряют ваш выбор, попробуйте прислушаться к их мнению. Возможно, они более объективны, и им видно больше и лучше.

Текст: Flytothesky.ru