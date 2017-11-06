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10 вещей, которые нужно помнить, прежде чем принимать вещи слишком лично

07.11.2017 17:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как часто вы воспринимаете вещи слишком лично? Если вы похожи на остальных, тогда, вероятно, довольно часто. Но почему? Потому что мы ставим себе в центр и видим все – каждое событие, беседу, обстоятельства – с точки зрения того, как это относится к нам. И это может иметь всевозможные неблагоприятные последствия: вам больно, когда вам грубят, вы жалеете себя, когда дела идут не так, как планировалось, и сомневаетесь в себе, если что-то не получается. Конечно, мы не находимся в центре всего. Мир так не работает. Это просто наша иллюзия.

10 вещей, которые нужно помнить, прежде чем принимать вещи слишком лично

Когда кто-то отвергает вас, не звонит и игнорирует, такая реакция не имеет лично к вам никакого отношения – это, скорее, персональные проблемы другого человека. Но поскольку мы видим все через объектив того, как это влияет на нас, мы склонны реагировать на действия и слова окружающих, как если бы они были личным суждением в наш адрес. Таким образом, гнев других людей нас злит. Отсутствие уважения заставляет нас чувствовать себя недостойными. Несчастье других людей делает нас несчастными.

● Напомните себе правду!

То, что другие люди говорят и делают, редко имеет какое-либо отношение к вам. Реакция и поведение людей связаны с их мировоззрением, ранами и переживаниями. Это не значит, что нам нужно полностью игнорировать все их отзывы. Просто значительная часть эмоциональной боли, разочарования и печали в нашей жизни происходит непосредственно от нашей способности воспринимать вещи слишком лично. В большинстве случаев гораздо более полезно отпустить чужие мнения и действовать в соответствии с вашей собственной интуицией и мудростью.

И это требует практики. Много и много практики.

Ключом является напоминание о том, что вам нужно постоянно отталкивать бессмысленный негатив вокруг себя. Помните, что у всех людей есть эмоциональные проблемы, и это порой делает их вызывающими, грубыми и странными. В любом случае вы можете научиться не воспринимать их поведение как атаку на вас, а рассматривать как лай собаки на расстоянии или жужжание пчелы. Но опять же, это не происходит естественным образом. Это навык, который нужно оттачивать.

Спокойствие – суперсила. Способность не реагировать и не воспринимать вещи лично дает вашему разуму и сердцу баланс и равновесие.
Даже когда что-то кажется вам слишком личным, помните, что люди делают это что-то не из-за вас, а из-за самих себя.
Вы не можете контролировать все, что люди говорят и делают, но вы можете не поддаваться их реакциям.
Когда вы не зависите от суждений и поведения других людей, у вас появляется ощущение самой настоящей свободы. То, как люди относятся к вам, это их проблема. То, как вы реагируете, это ваша проблема.
Очень часто люди что-то делают и говорят абсолютно неосознанно, а никак не преднамеренно.
Вы не можете контролировать то, как люди хотят воспользоваться вашей энергией. Если кто-то проецирует на вас свои эмоции, это тоже проблема этих людей.
Принимайте конструктивную критику серьезно, но не лично. Взвесьте то, что вы слышите от других, и оцените, насколько это может быть правдой.
Если вы готовы рассматривать поведение других людей как показатель их отношений с самими собой, то вы неизбежно начнете воспринимать вещи менее лично.
Если вы действительно хотите повысить свою уверенность в себе, самоуважение и самооценку, прекратите позволять другим людям доминировать над вашими эмоциями.
Все самые холодные и сдержанные люди, с которыми вы сталкивались, в глубине души могут быть мягкими и уязвимыми. И это трагедия жизни. Поэтому, когда люди грубят вам, будьте доброжелательны. Им можно только посочувствовать и пожелать всего самого хорошего. 10 вещей, которые нужно помнить, прежде чем принимать вещи слишком лично

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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