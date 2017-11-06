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10 вещей, которые нужно помнить, прежде чем принимать вещи слишком лично
07.11.2017 17:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как часто вы воспринимаете вещи слишком лично? Если вы похожи на остальных, тогда, вероятно, довольно часто. Но почему? Потому что мы ставим себе в центр и видим все – каждое событие, беседу, обстоятельства – с точки зрения того, как это относится к нам. И это может иметь всевозможные неблагоприятные последствия: вам больно, когда вам грубят, вы жалеете себя, когда дела идут не так, как планировалось, и сомневаетесь в себе, если что-то не получается. Конечно, мы не находимся в центре всего. Мир так не работает. Это просто наша иллюзия.
Когда кто-то отвергает вас, не звонит и игнорирует, такая реакция не имеет лично к вам никакого отношения – это, скорее, персональные проблемы другого человека. Но поскольку мы видим все через объектив того, как это влияет на нас, мы склонны реагировать на действия и слова окружающих, как если бы они были личным суждением в наш адрес. Таким образом, гнев других людей нас злит. Отсутствие уважения заставляет нас чувствовать себя недостойными. Несчастье других людей делает нас несчастными.
● Напомните себе правду!
То, что другие люди говорят и делают, редко имеет какое-либо отношение к вам. Реакция и поведение людей связаны с их мировоззрением, ранами и переживаниями. Это не значит, что нам нужно полностью игнорировать все их отзывы. Просто значительная часть эмоциональной боли, разочарования и печали в нашей жизни происходит непосредственно от нашей способности воспринимать вещи слишком лично. В большинстве случаев гораздо более полезно отпустить чужие мнения и действовать в соответствии с вашей собственной интуицией и мудростью.
И это требует практики. Много и много практики.
Ключом является напоминание о том, что вам нужно постоянно отталкивать бессмысленный негатив вокруг себя. Помните, что у всех людей есть эмоциональные проблемы, и это порой делает их вызывающими, грубыми и странными. В любом случае вы можете научиться не воспринимать их поведение как атаку на вас, а рассматривать как лай собаки на расстоянии или жужжание пчелы. Но опять же, это не происходит естественным образом. Это навык, который нужно оттачивать.
• Спокойствие – суперсила. Способность не реагировать и не воспринимать вещи лично дает вашему разуму и сердцу баланс и равновесие.
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Как часто вы воспринимаете вещи слишком лично? Если вы похожи на остальных, тогда, вероятно, довольно часто. Но почему? Потому что мы ставим себе в центр и видим все...
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