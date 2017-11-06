10 вещей, которые нужно помнить, прежде чем принимать вещи слишком лично

Как часто вы воспринимаете вещи слишком лично? Если вы похожи на остальных, тогда, вероятно, довольно часто. Но почему? Потому что мы ставим себе в центр и видим все – каждое событие, беседу, обстоятельства – с точки зрения того, как это относится к нам. И это может иметь всевозможные неблагоприятные последствия: вам больно, когда вам грубят, вы жалеете себя, когда дела идут не так, как планировалось, и сомневаетесь в себе, если что-то не получается. Конечно, мы не находимся в центре всего. Мир так не работает. Это просто наша иллюзия.





Когда кто-то отвергает вас, не звонит и игнорирует, такая реакция не имеет лично к вам никакого отношения – это, скорее, персональные проблемы другого человека. Но поскольку мы видим все через объектив того, как это влияет на нас, мы склонны реагировать на действия и слова окружающих, как если бы они были личным суждением в наш адрес. Таким образом, гнев других людей нас злит. Отсутствие уважения заставляет нас чувствовать себя недостойными. Несчастье других людей делает нас несчастными.

● Напомните себе правду!

То, что другие люди говорят и делают, редко имеет какое-либо отношение к вам. Реакция и поведение людей связаны с их мировоззрением, ранами и переживаниями. Это не значит, что нам нужно полностью игнорировать все их отзывы. Просто значительная часть эмоциональной боли, разочарования и печали в нашей жизни происходит непосредственно от нашей способности воспринимать вещи слишком лично. В большинстве случаев гораздо более полезно отпустить чужие мнения и действовать в соответствии с вашей собственной интуицией и мудростью.

И это требует практики. Много и много практики.

Ключом является напоминание о том, что вам нужно постоянно отталкивать бессмысленный негатив вокруг себя. Помните, что у всех людей есть эмоциональные проблемы, и это порой делает их вызывающими, грубыми и странными. В любом случае вы можете научиться не воспринимать их поведение как атаку на вас, а рассматривать как лай собаки на расстоянии или жужжание пчелы. Но опять же, это не происходит естественным образом. Это навык, который нужно оттачивать.

• Спокойствие – суперсила. Способность не реагировать и не воспринимать вещи лично дает вашему разуму и сердцу баланс и равновесие.

• Даже когда что-то кажется вам слишком личным, помните, что люди делают это что-то не из-за вас, а из-за самих себя.

• Вы не можете контролировать все, что люди говорят и делают, но вы можете не поддаваться их реакциям.

• Когда вы не зависите от суждений и поведения других людей, у вас появляется ощущение самой настоящей свободы. То, как люди относятся к вам, это их проблема. То, как вы реагируете, это ваша проблема.

• Очень часто люди что-то делают и говорят абсолютно неосознанно, а никак не преднамеренно.

• Вы не можете контролировать то, как люди хотят воспользоваться вашей энергией. Если кто-то проецирует на вас свои эмоции, это тоже проблема этих людей.

• Принимайте конструктивную критику серьезно, но не лично. Взвесьте то, что вы слышите от других, и оцените, насколько это может быть правдой.

• Если вы готовы рассматривать поведение других людей как показатель их отношений с самими собой, то вы неизбежно начнете воспринимать вещи менее лично.

• Если вы действительно хотите повысить свою уверенность в себе, самоуважение и самооценку, прекратите позволять другим людям доминировать над вашими эмоциями.

• Все самые холодные и сдержанные люди, с которыми вы сталкивались, в глубине души могут быть мягкими и уязвимыми. И это трагедия жизни. Поэтому, когда люди грубят вам, будьте доброжелательны. Им можно только посочувствовать и пожелать всего самого хорошего.

Текст: Flytothesky.ru