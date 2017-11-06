Почему эмпатия может стать как полезной, так и разрушительной в отношениях

Многие люди искренне считают, что эмпатия – это очень здорово, и в ней нет никаких минусов, однако это далеко не всегда хороший инструмент при построении отношений. Она способна истощить вас и лишить энергии. Эмпатия – всего только одна из составляющих рецепта связи с вашей второй половиной, потому нужно понимать её отрицательные последствия.





● Понимание эмпатии

Эмпатия – способность человека ощущать чувства других. Она позволяет нам понять их эмоции и даже понять их боль. Без эмпатии трудно трактовать мотивы поведения окружающих. Фактически у каждого есть способность сопереживать и испытывать широкий спектр эмоций для каких-либо ситуаций. Это означает, что мы можем избежать не самых хороших поведенческих моделей и понимать другого человека. Можно сказать, что это баланс позитивного эмоционального сочувствия, который побуждает нас действовать по мере необходимости. Мы понимаем и принимаем чью-либо позицию с его (её) точки зрения, хотя мы можем быть с ней не согласны.

● Минусы эмпатии

Излишняя эмпатия равняется потере энергии и истощению. Это эмоциональный запас, который рано или поздно заканчивается. Такое сочувствие также задействуется для манипулятивной практики. Осознавая восприимчивость и чувства другого человека, манипулятор станет их банально использовать. Во многих токсичных отношениях «агрессор» пользуется своим гневом как инструментом, зная, что партнер станет очень чутко реагировать. Кроме того, когда мы не в курсе контекста какой-либо ситуации, то излишняя эмпатия будет выглядеть неуместной.

● Что в отношениях важнее эмпатии?

Хорошие отношения складываются из ряда «ингредиентов», и их можно уже рассматривать как полный рецепт. При условии наличия всех составляющих вы можете добиться успеха.

• Взаимная ответственность. То есть ответственность за свои действия, слова, поступки, но при условии, что вы не станете играть в жертву и обидчика.

• Общие ценности. Сюда включается уважение к амбициям, семье, успешности, образу жизни или другой ценности, являющейся частью жизни вашего партнера.

• Доверие. Выполнение обещаний и надежность.

• Границы. Границы существуют для взаимного уважения, потому проверяйте, насколько они совпадают с границами вашего партнера.

• Прозрачность отношений. Даже не вздумайте строить догадки и предположения – все должно быть предельно ясно и открыто.

• Эмоциональный интеллект. Он нужен для качественного понимания и общения, собственно, он и является источником эмпатии.

• Общие интересы. Это необходимо для создания глубоких взаимосвязей, а не поверхностного общения.

● Три вопроса по эмпатии, которые следует себе задать

Не старайтесь догадаться, что переживает ваш партнер, просто задайте ему вопрос. Конечно, наблюдение и сопереживание важны, но иногда прямой вопрос сработает лучше. Хотя не факт, что вы получите честный ответ. Следовательно, научитесь задавать эффективные вопросы с самых разных ракурсов, чтобы вы могли видеть «общую картину». Например,

— Как ты себя чувствуешь?

— Чего бы тебе хотелось?

— О чем ты думаешь?

Когда у вас налажено нормальное общение, эти вопросы откроют диалог. Это намного проще, чем пытаться угадать эмоции и желания, что в принципе уменьшит потребность в эмпатии. Кстати, всегда обращайте внимание на поступки партнера. Вы же знаете истину: действия всегда говорят убедительнее и громче слов.

Текст: Flytothesky.ru