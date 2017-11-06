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3-минутная простая разминка для шеи и плеч

07.11.2017 18:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы ловили себя на том, что вы сутулитесь на работе? А ведь так просто поднять голову повыше, всего лишь выпрямив спину. Неудивительно, что у вас постоянно затекает и болит шея. Напряженные и жесткие мышцы – это факт жизни.

3-минутная простая разминка для шеи и плеч

● Боль и дискомфорт преследуют нас изо дня в день

Большинство из нас работают перед экраном компьютера, что, собственно, и приводит к болям в плечах и шее. Как бы вы не крутились в своем кресле, вам нужно найти долгосрочное решение, иначе ваша продуктивность будет падать из-за того, что вы все время отвлекаетесь на дискомфорт в мышцах. В худшем случае боль может стать настолько серьезной, что вы начнете прибегать к болеутоляющим лекарствам. Но опять же, это только краткосрочное решение, и, конечно, не самое здоровое. После всей этой муки в течение дня вы не можете спокойно отдохнуть, потому что не в состоянии подобрать подходящую позу для облегчения болезненных ощущений. Вы просыпаетесь на следующее утро, снова чувствуя усталость и боль.

● Упражнения для шеи и плечей

Итак, трехминутная разминка для уменьшения боли в шее и плечах, которая отлично подойдет офисным работникам, ведущим сидячий образ жизни. Они проводят рабочий день в одном и том же положении в течение длительного времени, в результате чего страдают определенные группы мышц. Эти упражнения могут помочь снять неприятные ощущения.

1. Круги плечами

3-минутная простая разминка для шеи и плеч

Делайте круговые движения плечами, 10 раз назад и 10 раз вперед

2. Ладони вверх, ладони вниз

3-минутная простая разминка для шеи и плеч

Разведите руки в стороны и активно покрутите ими, поворачивая ладони поочередно вниз и вверх – тоже 10 раз.

3. Пугало

3-минутная простая разминка для шеи и плеч

10 раз опустите и поднимите предплечья. Обратите внимание, что локти находятся в одном положении, а руки двигаются.

4. Разминка для шеи

3-минутная простая разминка для шеи и плеч

Наклоните голову, подбородок упирается в грудную клетку. Потяните рукой голову вперед, слегка поворачивая её в разные стороны.

5. Потягивание вперед и назад

3-минутная простая разминка для шеи и плеч

В сидячем положении сцепите руки за головой, как будто вы собираетесь потянуться. Наклоняйтесь вперед, округляя спину.3-минутная простая разминка для шеи и плеч

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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