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Притча о том, как важно не жить под копирку

07.11.2017 20:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В жизни каждого из нас случаются вздеты и падения. Мы живем в обществе, которое мотивирует нас постоянно гнаться за какими-то призрачными целями и чужими успехами. А ведь часто это приводит нас к самой настоящей демотивации. Насмотревшись на успехи и возможности соседа или друга, мы перестаем осознавать важность нашего собственного пути. А это зачастую приводит к плачевным результатам.

Притча о том, как важно не жить под копирку

Стоит стремиться быть лучше самого себя, а не становиться копиркой чужой жизни! Об этом предлагаем посмотреть короткую, но очень мудрую притчу.Притча о том, как важно не жить под копирку

 
 
 
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В жизни каждого из нас случаются вздеты и падения. Мы живем в обществе, которое мотивирует нас постоянно гнаться за какими-то призрачными целями и чужими успехами....

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