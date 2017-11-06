Притча о том, как важно не жить под копирку

В жизни каждого из нас случаются вздеты и падения. Мы живем в обществе, которое мотивирует нас постоянно гнаться за какими-то призрачными целями и чужими успехами. А ведь часто это приводит нас к самой настоящей демотивации. Насмотревшись на успехи и возможности соседа или друга, мы перестаем осознавать важность нашего собственного пути. А это зачастую приводит к плачевным результатам.





Стоит стремиться быть лучше самого себя, а не становиться копиркой чужой жизни! Об этом предлагаем посмотреть короткую, но очень мудрую притчу.