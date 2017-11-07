Какой сегодня праздник: 8 ноября

О том, что произошло, а также кто родился 8 ноября – в обзоре Sputnik.

Что произошло 8 ноября

В 1903 году в Голландии был изобретен электрокардиограф.

В 1943 году был учрежден Орден Славы. Орден вручался только за личные заслуги.

В 1961 году в эфир вышел первый выпуск программы КВН.

В 1984 году была основана группа "Гражданская оборона".

8 ноября отмечаются также Международный день КВН и Международный день радиологии.

Кто родился 8 ноября

8 ноября в православном календаре

В этот день православный мир чтет память великомученика Димитрия Солунского.

Димитрий был сыном римского проконсула, родители были тайными христианами. После смерти отца Димитрия император Галерий Максимилиан назначил юношу проконсулом. На своей должности вместо борьбы с христианством Димитрий стал проповедовать его, за что Димитрия заточили в темницу. По его благословению юноша Нестор вступил в единоборство с язычником, в результате чего убил его. За это император Галерий Максимилиан немедленно приказал казнить Димитрия и Нестора. Мужчин пронзили копьями. На месте погребения Димитрия Солунского была воздвигнута церковь.

Димитрий Солунский особенно почитается у славянских народов. На иконах он изображается в виде воина с копьем и мечом в руках.

Именины

В этот день именины у Марка, Василия, Дмитрия, Афанасия, Антона.

8 ноября в народном календаре

Люди в этот день обращали внимание на приметы. Если 8 ноября было холодным и снежным, то и весну ждали такую же: "Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу".