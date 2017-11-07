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Эксперты: туристам интереснее всего Гонконг

08.11.2017 12:27 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Гонконг возглавил рейтинг самых привлекательных туристических направлений этого года по результатам исследования, проведенного Euromonitor International.

Исследовательская компания подсчитала количество туристов в городах мира в этом году и составили соответствующий рейтинг, который был опубликован экспертами накануне.

Эксперты: туристам интереснее всего Гонконг
© Sputnik / Виктор Толочко
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Так, самым привлекательным городом мира оказался Гонконг — в текущем году его посетили более 25,7 миллионов туристов. Число приехавших на остров снизилось по сравнению с прошлым годом на 3,2%. Впрочем, это не помешало городу вновь возглавить список.

Второе место рейтинга занял Бангкок с 23,3 миллионами туристов, третье — Лондон и 19,8 иностранных гостей за год. Также в первую десятку вошли Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

Из постсоветских стран в рейтинг вошла только Россия: Москва заняла 46 место, а Санкт-Петербург — 70. Также попала в список и Варшава — ее посетили 2,7 миллионов туристов в этом году, что позволило польской столице расположиться на 74 месте.

Беларуси в рейтинге нет. По данным Белстата, в прошлом году республику в целом посетили лишь 217 тысяч организованных туристов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
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Из столиц стран СНГ в рейтинг самых посещаемых городов вошла только Москва — она на 46 месте.

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