Эксперты: туристам интереснее всего Гонконг

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Гонконг возглавил рейтинг самых привлекательных туристических направлений этого года по результатам исследования, проведенного Euromonitor International .

Исследовательская компания подсчитала количество туристов в городах мира в этом году и составили соответствующий рейтинг, который был опубликован экспертами накануне.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск назван самым популярным городом осени у российских туристов

Так, самым привлекательным городом мира оказался Гонконг — в текущем году его посетили более 25,7 миллионов туристов. Число приехавших на остров снизилось по сравнению с прошлым годом на 3,2%. Впрочем, это не помешало городу вновь возглавить список.

Второе место рейтинга занял Бангкок с 23,3 миллионами туристов, третье — Лондон и 19,8 иностранных гостей за год. Также в первую десятку вошли Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

Из постсоветских стран в рейтинг вошла только Россия: Москва заняла 46 место, а Санкт-Петербург — 70. Также попала в список и Варшава — ее посетили 2,7 миллионов туристов в этом году, что позволило польской столице расположиться на 74 месте.

Беларуси в рейтинге нет. По данным Белстата, в прошлом году республику в целом посетили лишь 217 тысяч организованных туристов.