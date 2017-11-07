Как понять, какое настроение у кошки

Может быть, кошки и не похожи на людей, но от факта, что они могут испытывать целую гамму эмоций, весьма схожих с человеческими, никуда не уйдешь. Читайте в справке Sputnik, как понять настроение кота: когда он рассержен, а когда просто испуган и зачем он трется о ваши ноги и мяукает, хотя только что сытно поел.

Хвост крючком, уши торчком: язык тела

Как и их дикие собратья, кошки большую часть суток проводят во сне. Бодрствующая кошка, если она сыта и здорова, активно интересуется окружающим миром в поисках потенциальной добычи или товарища по играм – даже если она дома одна и это просто резиновый мячик или шнурок на вашем ботинке.

Глаза кошки блестят, кончик хвоста подрагивает, она наклоняется вперед, смешно отставляя заднюю часть туловища? Котик хочет поиграть и вот-вот бросится вперед! А попой он виляет для того, чтобы скорректировать баланс и направление в прыжке.

Приподнятый хвост с подрагивающим кончиком вообще свидетельствует о том, что кошка заинтригована – новым предметом, запахом, звуком, и пока не решила, что ей делать дальше.

Если же хвост задран "трубой" или и вовсе свешивается на уши – котик очень рад. А если он при этом трется о ваши ноги, выгибая спину дугой – рад именно вам. Или просто хочет есть.

Если же хвост поднят, спина выгнута, но уши прижаты, и кот издает звуки, наводящие на мысль об экзорцисте – животное раздражено и, вполне вероятно, испугано. Правда, по-настоящему испуганного кота вы вернее всего найдете где-нибудь под диваном – коты привыкли убегать от опасности во все лапы. И только мамы-кошки отважно наступают на врага, даже превосходящего их по размеру – бывали случаи, когда разъяренные дикие кошки обращали в бегство волков и медведей, покусившихся на их потомство.

Если кот держит свой хвост в достаточно неопределенном положении – где-то под углом в 45 градусов, это значит, что он встревожен и пока не решил, как относиться к происходящему.

О беспокойстве может свидетельствовать и то, что кот "стрижет" ушами – поворачивает их в разные стороны, ловя каждый звук.

А вот попеременное сжимание и разжимание лапок – рефлекс, сохранившийся из кошачьего детства: такими движениями котенок "доит" маму-кошку. Свидетельствует он о максимальной расслабленности и благодушном настроении – а как справиться с затяжками на мебели и джинсах, читайте в материале Sputnik о том, как правильно ухаживать за котиными коготками.

Что значит мурлыканье кошки

Коты бывают очень разговорчивыми, причем голоса у них очень разнообразны. И если прислушаться и после соотнести поведение питомца с издаваемыми им звуками, ваше общение перейдет на совершенно новый уровень.

Самым загадочным явлением, безусловно, остается урчание кошки. Ученые до сих пор спорят и о механизме возникновения этого приятного звука, и о том, для чего он предназначен, причем версии выдвигают самые разные: от полного умиротворения до способствования заживлению ран и даже лечению рака.

Как бы то ни было, верно подмечено: чаще всего кошка урчит, когда ей хорошо. Мама-кошка своим мурлыканьем успокаивает котят, сообщая им, что все в порядке. А вы замечали, как кошки подзывают своих детей? Высокие звуки с почти вопросительной интонацией – это тот сигнал, на который реагирует и ваш питомец, когда вы его зовете. Правда, если кот хочет есть, он прибежит и на "эй ты там, иди сюда", и просто звяканье миски.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Как подстричь когти кошке: кошачий маникюр

Утробное ворчание и шипение – это предупреждение; нападая всерьез, коты часто испускают пронзительный вой в расчете напугать соперника. Вопли и визг сцепившихся под окнами котов наверняка вам знакомы. Кстати, коты нервно реагируют на чужой крик боли: могут броситься и попытаться "добить" соплеменника. Возможно, для того, чтобы он не выдал местонахождение более крупным хищникам.

Некоторые коты любят "разговаривать" с хозяевами, отвечая на их слова своим "мяу". Многие люди даже пытаются пообщаться с питомцем на их "языке", ввергая последних в недоумение. Но на деле сам звук, конечно, не несет никакой смысловой нагрузки – куда важнее интонация.

Поэтому ласково разговаривайте со своими котиками, гладьте их – и они не останутся к вам равнодушными.