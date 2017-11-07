Помните, что некоторые люди в вашей жизни – это ваши бесценные уроки

В моменты закончившейся дружбы и первых расставаний я всегда помнила одну-единственную фразу «Всему есть своя причина», которая с раннего детства укоренилась в моем сознании. Хотя это последнее, что мы хотим услышать в период душевной боли и терзаний, эта фраза все же абсолютно верна.





Верю ли я сегодня в то, что все происходит по какой-либо причине? Да, но я бы теперь её подкорректировала так: все люди приходят в вашу жизнь по какой-либо причине, причем независимо от того, как надолго они в ней задерживаются, и независимо от результата ваших отношений.

К сожалению, роль, которую они играют в вашей жизни, обычно становится понятна только после того, как они ушли. Когда слишком поздно благодарить их за то, что они научили вас трудным урокам жизни.

— Спасибо однокласснику, который всегда меня задирал в школе. Он научил меня тому, как не нужно относиться к другим, и тому, насколько важны дружелюбие и доброта.

— Спасибо соседским мальчишкам, которые дразнили и разыгрывали меня в детстве. Благодаря им я знаю, на что нельзя покупаться, и как себя вести в таких ситуациях.

— Спасибо моим лучшим друзьям детства за то, что они любили меня, помогали мне и подбадривали меня, когда мы пытались определить, кем же мы хотим быть во взрослой жизни.

— Спасибо моему самому первому бойфренду юности. Он научил меня любить и дал мне непередаваемое ощущение счастья, когда тебе кажется, что ты находишься на вершине мира и почти всемогущ.

— Спасибо моим токсичным партнерам. Вы дали мне четко понять, что я заслуживаю лучшего, и что я больше не хочу играть в манипулятивные игры.

— Спасибо тем, кто разбил мне сердце. В результате я поняла, что боль – это временное состояние и её можно пережить, особенно если ты знаешь, что впереди тебя ждет прекрасная жизнь.

— Спасибо моим лучшим друзьям сегодняшнего периода. Вы создали одни из лучших воспоминаний в моей взрослой жизни: о танцах до рассвета, о поедании пиццы в 5 утра и о том, как вы вдохновляли меня, когда мне казалось, что мой мир рухнул. Я буду всегда благодарна вам независимо от того, сколько еще вы пробудете в моей жизни.

— Спасибо незнакомцам, которые улыбнулись мне на ходу, сказали комплимент, открыли дверь или сделали еще какой-нибудь хороший жест. Вы напомнили мне, что, несмотря на все плохое, в этом мире все же присутствует добро и позитив.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru