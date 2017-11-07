Си-Джей Уокер: от хлопковых плантаций до статуса первой миллионерши Америки

Когда в 1912 году Си-Джей Уокер, предпринимательница и первая миллионерша Америки, обратилась к аудитории на ежегодной встрече Национальной бизнес-лиги афроамериканцев, она начала с того, что напомнила всем о ее корнях: «Я родом с хлопковых плантаций Юга. Потом меня повысили до прачки, потом до кухарки. И оттуда я ушла в бизнес по производству препаратов для волос. Я построила свою собственную фабрику на своей собственной земле».





И она действительно это сделала.

Сара Бридлав родилась в Калифорнии в 1867 году, и она стала первым членом ее семьи, родившейся уже не в рабстве, а свободной. Прокламация об освобождении была подписана Линкольном за 4 года до её рождения, а до этого вся семья принадлежала плантатору Роберту Берни.

Однако свобода Сары длилась недолго. В семилетнем возрасте она потеряла обоих родителей и осталась на попечении сестры и её мужа. В течение четырех лет Сара работала служанкой в доме, пока не встретила своего первого супруга. У них родилась дочка Лейла, но спустя 5 лет Сара овдовела и в 1888 году вынуждена была переехать в Сент-Луис (Миссури).

В 1894 она повторно вышла замуж, но через десять лет ушла от мужа и перебралась в Денвер (Колорадо). Сара работала прачкой за один доллар в день, чтобы заплатить за обучение дочери. В этот период она стала замечать, что многие женщины-работницы страдают от перхоти и болезней кожи головы из-за жестких химикатов, использовавшихся тогда для мытья волос и стирки одежды.





Сара задала вопрос своим братьям, работавшим парикмахерами в Сент-Луисе, и они представили ее Энни Тернбо Мэлоун, темнокожей предпринимательнице, которая и познакомила Сару со средствами для ухода за волосами. Именно у неё Сара почерпнула много информации, чтобы потом создать собственную линейку продуктов, предназначенную специально для афроамериканок.

В 1905 Сара начала свой бизнес. Вскоре она встретила своего третьего мужа Чарльза Уокера и получила известность как мадам Си-Джей Уокер. Когда они через 6 лет развелись, Сара сохранила его имя и сделала его своим брендом. Она активно продавала свои продукты с помощью адресной доставки и обучала женщин ими пользоваться.

Дела пошли очень хорошо, бизнес начал расти, и Сара уже торговала своей продукцией по почте. Вскоре она открыла колледж Лейлы, названный в честь дочери, где Сара обучала специалистов правильному уходу за волосами. Затем открылись магазины в Питтсбурге, Индианаполисе и Гарлеме.

В 1911-1919 Си-Джей Уокер привлекла тысячи женщин к работе торговыми агентами, продавая товары из магазина, а также от двери до двери. Это была действительно мощная сеть по продажам.





Помимо разработки продуктов Сара также сосредоточилась на развитии бизнеса, параллельно обучая женщин финансовой независимости и распределению бюджета. В 1917 она организовала конференцию, пригласив женщин обсудить основы бизнеса. В мероприятии приняли участие около 200 человек, и оно стало первым национальным собранием женщин-предпринимателей.

Позднее руководство бизнесом взяла на себя дочь Сары, а сама она занялась благотворительной деятельностью, пожертвовав более 100 тысяч долларов детским домам. После смерти Сары в 1919 году в её завещании было указано, что две трети всей последующей прибыли будут отданы на благотворительность. В 1993 имя Си-Джей Уокер вписано в Национальный зал славы женщин США.

Текст: Flytothesky.ru