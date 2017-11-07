Знаки зодиака: как обрести любовь в 2018 году

Практически все люди хотят любви и гармоничных отношений, потому мы постоянно ищем близкого человека и взаимопонимания на всю жизнь. Кто-то уже нашел свою любовь, некоторые в поиске, другие не могут сделать выбор. В этой статье мы расскажем, как найти любовь каждому знаку зодиака в 2018 году.





1. Овен

Замедлите свою жизнь и насладитесь маленькими радостями. Например, возьмите отгул на работе и проведите день в постели или же сходите на мастер-класс вместе. Другими словами, найдите приключения, которые вы сможете разделить со своим избранником (избранницей).

2. Телец

Примите тот факт, что вам еще не все известно о любви, и вы не можете контролировать выбор или чувства другого человека. Не расстраивайтесь, если все идет очень медленно – может это и к лучшему. Просто ждите, и все придет.

3. Близнецы

Вам не следует воспринимать все очень серьезно, потому попробуйте не поддаваться негативным мыслям и не лелеять в себе страхи. Ищите то, что вам необходимо, и будьте честны сами с собой и с окружающими.

4. Рак

Не старайтесь кого-то исправить и насильно удерживать в отношениях, будьте искренним. Помните о том, что всегда следует говорить о своих чувствах, переживаниях, а также бережно относиться к себе и к другим людям.

5. Лев

Включите свой креатив и найдите творческих людей для интересного общения, говорите меньше о себе и задавайте больше вопросов об окружающих; примите тот факт, что вы можете контролировать только свой выбор, а не чей-нибудь еще.

6. Дева

Рискуйте и будьте открыты сердцем, не слушайте доводы разума, говорящего, почему вы не должны с кем-то встречаться. Не ожидайте худшего и не рисуйте в воображении мрачные картинки. Дайте себе свободу и будьте уверены, что вы умный интересный собеседник для окружающих, потому просто наслаждайтесь жизнью

7. Весы

Делайте то, что хочет ваша душа, и перестаньте пытаться угодить всем вокруг. Доверяйте своему инстинкту и сделайте выбор, который вас осчастливит, игнорируя то, что думают остальные о ваших решениях.

8. Скорпион

Разрешите себе быть счастливым и не пытайтесь быть удобным и хорошим для всех. Если вы разберетесь в своих негативных мыслях, они утратят контроль над вами. Общайтесь с легкими людьми, смейтесь и занимайтесь любовью, чтобы в полной мере ощущать полноту жизни.

9. Стрелец

Рискните и сделайте первый шаг, но помните, что только вы ответственны за свою личную жизнь. Будьте счастливы и наслаждайтесь, однако, когда вы встретите свою любовь, не скрывайте от неё и другие черты вашего характера – застенчивость, неуверенность, страхи.

10. Козерог

Разрешите себе веселится и смеяться. Конечно, в любви нужна логика и практическое мышление, но чаще всего не нужно искать причины и мотивы. Когда вы найдете кого-то, с кем сможете весело проводить время и быть простым и беззаботным, не отпускайте этого человека.

11. Водолей

Будьте открытым, не выстраивайте стены вокруг себя, пусть люди вас заметят. Единственное, что вы скрываете за этими стенами – это ваше одиночество. Не бойтесь того, что вызывает у вас волнение и сумятицу чувств, возможно, ваше сердце ощущает что-то важное.

12. Рыбы

Разрешите себе все, что хотите, позвольте себе любить. Прекратите смотреть, как это происходит у других, и грустно полагать, что с вами никогда не случится ничего подобного. Разрешите себе свидания, выходите в люди, общайтесь – ведь именно так происходит всё волшебное и необычное в жизни.

Текст: Flytothesky.ru