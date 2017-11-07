10 вещей, которые происходят с человеческим телом в космосе

Кажется, потихоньку приближается тот день, когда человечество сможет выбраться с родной Земли и отправиться осваивать другие планеты. В любом случае, космические путешествия обещают стать частью нашего будущего. Но прежде чем мы полетим в неизвестность, узнайте о влиянии космоса на человеческое бренное тело.

1. Синдром космической адаптации





Без земной гравитации вы можете получить космическую болезнь. Она похожа на морскую болезнь, но в сочетании с головными болями, дезориентацией, и, возможно, рвотой и головокружением. Это не результат отсутствия силы тяжести, а скорее его внезапного изменения. Как только вы приспособитесь, все нормализуется, но на это уйдет несколько дней.

2. Что это за запах?





Интересно, с какими ароматами столкнется ваш нос в космосе? Говорят, что он пахнет стейком, порохом и металлом. Астронавт Дон Петтит так и описал этот аромат – «металлический». Мало того агентство НАСА даже наняло химика Стивена Пирса, чтобы воссоздать космический запах для тренировочных целей.

3. У вас будут разрушаться ногти





Это явление называется отслаиванием, и практически все астронавты говорят о том, что их ногти катастрофически разрушались. Громоздкие перчатки космического костюма нарушают кровообращение, и давление в кончиках пальцев приводит к потере ногтей. Так что забудьте о маникюре на других планетах.

4. Отсутствие храпа





Вы перестанете храпеть. Из-за отсутствия силы тяжести на вашу дыхательную систему оказывается меньше давления, а значит вы не будете мучить окружающим храпом. Кроме того, вы еще отчетливее будете ощущать этот запах стейка в космосе. Назовем это одним из немногих положительных эффектов.

5. Проблемы со зрением





В космосе ваше зрение постепенно станет размытым из-за изменений в сетчатке. Когда вы в невесомости, жидкость поднимается в верхнюю часть тела, и повышенное давление в голове воздействует на зрительные нервы. С возвращением на Землю это пройдет, но некоторым людям могут потребоваться годы для восстановления зрения. Из 300 астронавтов около 23 % испытали такие проблемы во время краткосрочных полетов и около 49 % – во время долгих рейсов.

6. Изменения в мышечных тканях





Когда вы в космосе, вы не двигаетесь, а парите в пространстве. Это означает, что вы не задействуете свои мышцы и они ослабляются, а потом атрофируются. Кроме того, ваше сердце уменьшается в размерах из-за отсутствия физической нагрузки.

7. Вы станете выше ростом





Вы когда-нибудь мечтали быть чуть-чуть повыше? После космической экскурсии ваш позвоночник немного удлинится, примерно на 3 %. Не волнуйтесь, как только вы снова окажетесь во власти земной гравитации, через несколько месяцев он вернется в исходное состояние.

8. Невозможность выжить без скафандра





Без него вы протянете примерно 15 секунд, чтобы израсходовать весь кислород в крови. А через 10 секунд вода в вашем организме начнет испаряться из-за отсутствия давления. Другие побочные эффекты включают закипание слюны во рту, ожог и декомпрессионную болезнь. Несмотря на холодное пространство вы замерзнете не сразу. А еще в вакууме вы не будете разлагаться, а скорее превратитесь в сосульку или мумифицируетесь, в зависимости от температуры.

9. Космическая радиация





В космосе люди подвергаются воздействию радиации в десять раз больше, чем на Земле. На самом деле, наша родная планета защищает нас от космического излучения, которое запросто может вызывать симптомы лучевой болезни, включая тошноту, рвоту и усталость. Это еще одна из тех опасностей, которую вам нужно осознать, если вы захотите отправиться в путешествие по вселенной.

10. Космическая эйфория





Астронавты говорят о том, что после пребывания в космосе, они многое переосмыслили и переоценили. Глядя на Землю через иллюминатор, астронавт Эдгар Митчелл упоминал о чувстве невероятного спокойствия и эйфории в сочетании с измененным состоянием сознания. Все они утверждают, что совершенно под другим углом посмотрели на родную планету и осознали, что все в ней столь совершенно, и все так прекрасно сбалансировано и организовано, чтобы обеспечить жизнь людям.

Текст: Flytothesky.ru