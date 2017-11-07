Все хорошо в меру… за исключением нескольких случаев

Вы, несомненно, слышали выражение «все хорошо в меру» или «чем меньше, тем лучше». И в этом есть определенный смысл, особенно если вы пытаетесь в чем-то переусердствовать: например, перегрузить свой рабочий график, забить квартиру ненужными вещами или перестараться с шопингом в дни больших распродаж. Да, все хорошо в меру, потому что это идет на пользу вашему банковскому счету, вашей талии и вашему здравому смыслу. Но в некоторых областях нашей жизни это выражение не срабатывает. Что же это за случаи, когда «больше – это лучше»?





1. Отдавайте больше

Если вы видите что-то прекрасное в ком-либо, не стесняйтесь говорить об этом. Кстати, проверьте себя. Вы сдержанны на комплименты, скупитесь на доброе слово поддержки или похвалы? Умение отдавать – это бесценно как для дарителя, так и для одариваемого, поскольку любой добрый поступок заряжает позитивом. Делайте это каждый день по мере возможности,

2. Больше поддерживайте других

Говоря о мотивации, кто мог бы воспользоваться вашей поддержкой прямо сейчас? Может быть, ваш близкий друг в этот момент переживает развод, потерю, перемены в жизни? Оглянитесь вокруг! Вы наверняка заметите тех, для кого ваша поддержка станет новым импульсом или даже жизненно необходимой помощью.

3. Больше принимайте

Когда мы отталкиваем то, что нам неприятно («Я не могу поверить, она опять настучала на меня боссу!» или «Я ненавижу своего бывшего, он меня обманул!»), наше сопротивление еще сильнее притягивает нас к ситуации, причиняющей боль. Когда же мы умеем с достоинством принимать взлеты и падения и то, что мы не в состоянии контролировать других людей, мы обретаем спокойствие. Принятие вещей – это идеальный рецепт душевной гармонии.

4. Творите больше

Нереализованное творчество разрушает изнутри. Оно трансформируется в горе, ярость, осуждение, печаль, стыд. Мы по своей природе творческие существа, и забывать об этом нельзя. Где вы можете быть более креативными? Ходить на мастер-классы? Писать в блоге? Найти творческую подработку? Варианты бесконечны. Вы реально можете даже заработать на этом, если захотите.

5. Ищите больше примеров для подражания

Кем вы хотите быть? Ричардом Брэнсоном? Опрой Уинфри? Джоан Роулинг? Найдите больше примеров для подражания, которые вдохновляют вас. Читайте о них. Купите их книги. Посмотрите их интервью в YouTube. Вдохновения и мотивации должно быть действительно больше. Пусть их успех станет примером того, что все это возможно и для вас.

6. Больше удовольствия от жизни

Иногда мы вообще отрицаем удовольствие и отказываемся от него. Разве это нормально – испытывать больше радости и удовольствия? Больше отдыха? Больше музыки? Больше танцев без причины? Не бойтесь наслаждаться жизнью в полной мере! Это однозначно хорошо!

7. Больше спите

И это без комментариев. Не лишайте себя хорошего отдыха ради вечной работы или массы недоделанных дел. Чем больше вы будете качественно высыпаться, тем больше энергии и продуктивности вы приобретете. Научитесь открывать себя для большего.

Текст: Flytothesky.ru