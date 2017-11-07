5 важных слов, которые нужно помнить в своей жизни

Жизнь – вещь сложная, и в ней порой легко заблудиться в поисках более спокойного и полноценного существования. Попробуйте упростить для себя некоторые вещи. Я, например, выбрала пять слов-действий, которых постоянно придерживаюсь. И они мне реально помогают.





1. Отвечайте взаимностью

Это мой совет номер один для достижения спокойствия. Вы наверняка сталкивались с людьми, которые больше берут, нежели отдают. Или родственниками, которым вы безразличны, но они требуют от вас автоматического уважения просто потому, что вы связаны кровными узами. Или даже партнерами, не желающими идти на компромисс ради ваших отношений. Скорее всего, вы даже имели друзей, по факту игнорирующих вас и ваши успехи, но требовавших вашего внимания к их персоне. Я знаю, «делайте и поступайте, не ожидая чего-либо взамен» – это популярная фраза, но ею вы не заставите людей относиться к вам так, как вы того заслуживаете. Конечно, приятно совершать хорошие поступки по отношению, скажем, к коллеге, бездомному человеку или просто незнакомцу. Но если в вашем кругу есть кто-то, кто воспринимает вас как должное или не особо уважительно относится к вам – вычеркивайте его из жизни. И лучше потратьте свою энергию на тех, кто этого достоин. Такая модель поведения, кстати, может помочь вам предотвратить появление негативных мыслей типа «я недостаточно хорош». Не держите в своей жизни никого, кто не хочет отвечать взаимностью на то, что вы ему даете.

2. Начните сначала

Часто, когда мы совершаем ошибку или оказываемся в тяжелой ситуации, у нас возникает соблазн отказаться от попыток из чувства безнадежности и страха неудачи. Помните, что всегда есть возможность начать все заново. И речь идет не только о смене карьеры или новом образовании. У вас всегда есть шанс учиться, развиваться, прощать и меняться к лучшему.

3. Принимайте

Принятие – ключ к счастливой жизни. Примите себя, кто вы есть. Примите свое тело. Примите свои ограничения. Примите свои возможности. Чем раньше вы перестанете пытаться изменить себя, чтобы придерживаться стандартов общества и других людей, тем скорее вы сможете начать понимать свое реальное «я». С принятием приходит способность избавиться от желания контролировать. Кроме того, вы также должны принять то, как окружающие люди видят вас, и не стараться им всеми силами понравиться. Иногда их восприятие вас будет негативным, и тогда вам захочется доказать их неправоту. Не нужно! Освободите себя от этого давления.

4. Живите

Пожалуй, страх смерти – один из основных в нашей жизни. Поэтому мы стараемся не говорить об этом и делаем все возможное, чтобы просто жить, делая вид, будто неизбежного никогда не произойдет. Однако переосмысление вашего взгляда на смерть может улучшить ваш образ жизни. Как только вы осознаете, что мы все равно умрем, что бы ни случилось, это может освободить вас от каких-то ненужных социальных стандартов. Носите то, что вам нравится, экспериментируйте с макияжем, постите селфи до умопомрачения! И пусть вам говорят, что негоже леди употреблять крепкие словечки, или что ваша любимая фиолетовая помада выглядит на вас ужасно. Какая разница? Живите своей жизнью так, как хотите.

5. Отдыхайте

Неуязвимых и бронированных людей нет. У каждого из нас есть свои травмы, над которыми нам нужно работать и двигаться дальше. К сожалению, исцеление – это не волшебное слово, которое автоматически нас «ремонтирует». Исцеление – это отношения с самим собой, и в этом процессе порой бывает регресс. Не наказывайте себя за неудачи и поражения, а просто позвольте себе немного отдохнуть и восполнить силы.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru