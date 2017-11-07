5 способов перестать чувствовать себя лузером

Мы не собираемся обманывать вас словами «неудача – это нормально». Зачем? Потому что это не нормально, но только тогда, когда вы не пытаетесь ничего изменять, в том числе и себя. А если вы начнете изменять себя, то и мир вокруг вас начнет меняться. Имейте это в виду! Кроме того, вам должно быть абсолютно плевать на ожидания других – вы не обязаны их оправдывать. Забудьте о том, что хочет и ждет от вас «общество» (включая ваших родственников). Выполнение законов и человечное отношение к другим – это единственное, что вы должны в этом отношении. Кстати, быть действительно лузером означает не извлекать уроки из совершенных ошибок. Что же вы можете сделать, чтобы не впадать в уныние от собственных неудач?





1. Ищите счастье внутри себя

Объяснение простое: люди, которые «покупаются» на обещания общества или кого-либо еще, в основном полагаются на внешний мир, чтобы получить ощущение счастья. Психология и здравый смысл говорят нам, что это очень маловероятно.

2. Дышите

«Дышите? В самом деле? А разве я не дышу?» Да, вы дышите, но, как и многие люди, вы, вероятно, дышите поверхностно. Правильно поставленное диафрагмальное дыхание – это потрясающий лекарь. Оно может изменить ваше сердце, ум и дух. Оно может сделать вас счастливым, расслабленным и стрессоустойчивым.

Как практиковать диафрагмальное дыхание («дыхание живота»)?

• Сядьте удобно, согнув колени, расслабьте плечи, голову и шею.

• Вдыхайте медленно через нос, чтобы ваш живот поднимался при вдохе, а грудная клетка оставалась неподвижной.

• Положите одну ладонь на верхнюю часть груди, а другую чуть ниже грудной клетки. Это позволит вам почувствовать движение диафрагмы при дыхании.

• Втяните мышцы живота при выдохе, грудная клетка по-прежнему неподвижна.

Начните с практики этой методики 5-10 минут каждый день.

3. Позвольте себе чувствовать

Личная неудача может стать мощным эмоциональным бременем – но не пугайтесь этого. Помните, что это не та ситуация, которая определяет ваше счастье и благополучие, важна ваша реакция на эту ситуацию. Почувствуйте страх, грусть, расстройство, смущение – делайте это естественно и принимайте свои эмоции. Будьте добры к себе. И снова – правильное дыхание. Оно активирует парасимпатическую нервную систему (ПНС), которая подавляет ответную реакцию «бей или беги», вызывающую страх, гнев и все другие негативные эмоции.

Еще одно простое дыхательное упражнение:

• Вдыхайте животом 3 секунды. Сделайте краткую паузу.

• Выдыхайте 5-6 секунд.

• Повторите 6 раз.

Поздравляем! Вы только что активировали ПНС! Попробуйте это упражнение в следующий раз, когда кто-то вас подрежет в пробке. Вы будете удивлены!

4. Поймите преимущества вашей неудачи

Успех – это умение идти от одной неудачи к другой без утраты энтузиазма. Кто бы не хотел ощутить провал и остаться в восторженном настроении! Но если вы не продвинутый йог, это, скорее всего, нереально. Зато вы можете выделить для себя минимум три плюса.

— Во-первых, неудача взаимосвязана с самореализацией и достижениями.

— Во-вторых, неудача укрепляет характер и силу воли.

— В-третьих, с её помощью мы понимаем, кто мы, и сколько нам еще нужно пройти вперед.

5. Займите свой мозг работой

Не существует лучшего способа преодоления страха неудачи, чем использование собственного мозга. Ничто не отвлекает его так от негатива, как постоянная работа. Займитесь старым хобби или найдите себе новые увлечения, прочитайте хорошую книгу. Главное – не ленитесь, а отвлекайте себя чем-либо. У занятого мозга нет времени, чтобы бояться!

Текст: Flytothesky.ru