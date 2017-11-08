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Тест: Какой стихии вы подчинены?
08.11.2017 22:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Каждый человек рождает под собственной звездой, а также подчиняется определенной стихии. Узнайте свой элемент: вы можете быть землей, ветром, огнем или водой. И в каждом из этих элементов таится свой смысл. Вы наверняка заметите определенные закономерности в поведении людей одной стихии. А каков ваш элемент? Этот тест поможет узнать!
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Каждый человек рождает под собственной звездой, а также подчиняется определенной стихии. Узнайте свой элемент: вы можете быть землей, ветром, огнем или водой. И в...
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