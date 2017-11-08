10 простых способов повышения собственной самооценки

Даже если вы вполне довольны своей самооценкой, никогда не будет лишним её немного «взбодрить». Для этого вам надо признать свою внутреннюю ценность и любить свое несовершенное «я», что и станет фундаментом для вашего роста. Кстати, сделать это не так уж и сложно – никаких хитрых психологических трюков!





1. Посмотрите на свою жизнь объективно

Если все идет не очень, сделайте шаг в сторону. Неужели все так плохо? Взгляд на свою жизнь и ситуацию объективно и со стороны может помочь вам перестать чувствовать себя неважно. В конце концов, все не так уж и ужасно, как вам кажется. Как только вы это поймете, ваша самооценка восстановится.

2. Восхищайтесь прошлыми достижениями

Когда ваша самооценка начинает страдать, оглядывайтесь назад на все, что вы уже сделали. Обратите внимание, где вы были два года назад, и где вы сейчас. Посмотрите на все ваши школьные награды, грамоты с работы или этапы отношений. Все это напомнит вам, как далеко вы продвинулись!

3. Найдите пять позитивных вещей

Иногда бывает трудно разглядеть хорошее в жизни, и это снова удар по самооценке. Попробуйте определить пять позитивных вещей в своей жизни и в своей личности. Не забывайте вспоминать обо всех своих плюсах – это путь к уверенности в себе.

4. Проведите детоксикацию от социальных сетей

Видя «глянцевые» жизни окружающих вас людей, вы действительно можете приуныть и решить, что намертво застряли в рутине, тогда как остальные живут ярко и насыщенно. Чтобы повысить свою самооценку, перестаньте заходить в социальные сети и сосредоточьтесь на своей жизни. Наслаждайтесь временем с друзьями и семьей, не фиксируя все моменты в Instagram или Facebook.

5. Пролистайте старый дневник

Если у вас есть дневник, который вы вели еще в школе, считайте, что это чудесный способ почувствовать себя немного лучше. Пролистайте его и умилитесь своими старыми школьными драмами. Выглядит смешно и даже глупо, правда? Вы больше не тот человек, так что возрадуйтесь!

6. Поговорите с собой по душам

Причем вслух. Разговор с самим собой – хороший метод избавиться от дурных мыслей. Напомните себе, что, несмотря на ваши проблемы, вы являетесь уникальным, особенным и ценным человеком, и что вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя хорошо. Будьте самому себе близким другом.

7. Нет необходимости стремиться к совершенству

Проанализируйте свое восприятие того, что значит «совершенный». Вы пытаетесь подняться до уровня кого-то другого или достичь невозможного стандарта? Позвольте себе перестать беспокоиться о том, чтобы быть идеальным человеком – это только поднимет вашу самооценку. Будьте довольны собой. Любите свои недостатки. Уважайте свои причуды. Помните, совершенство – это полностью субъективное понятие.

8. Вы для себя главный приоритет

Конечно, делать что-то для друзей и членов семьи важно, но вы должны знать, что иногда можно и нужно поставить на первое место себя. Если вам необходим день, чтобы отдохнуть, говорите людям «нет». Не бойтесь отдавать приоритет в первую очередь себе, чтобы ваша самооценка перезагрузилась. И не забывайте себя баловать!

9. Будьте спонтанным

Запрыгните в машину и прокатитесь в соседний город! Зайдите в новый бар! Сыграйте в видеоигры, даже если вы их терпеть не можете. Прочитайте книгу непривычного вам жанра. Спонтанность и поступки под влиянием импульса могут изменить вашу жизнь и привнести приятные эмоции. Когда мы чувствуем себя неважно, иногда все, что нам нужно, – это небольшая смена декораций.

10. Общайтесь с друзьями

Общение с настоящими друзьями – это автоматическое повышение самооценки. Конечно, здоровая доза скептицизма и неуверенности в себе не так уже и плоха, ведь никто не обладает совершенными инстинктами. Однако наличие хороших друзей, на советы которых мы можем положиться, помогает улучшить наше чувство уверенности в себе и принимать более правильные решения.

Текст: Flytothesky.ru