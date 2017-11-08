Какой сегодня праздник: 9 ноября

Знаете ли вы, что 9 ноября отмечается Международный день антиядерных акций? В разных городах экологи устраивают в этот день пикеты и акции протеста против развития и за повышение безопасности атомной энергетики. О том, чем еще ознаменовано 9 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 9 ноября

В 1906 году началась аграрная реформа Петра Столыпина.

В 1911 году прошло успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова.

В 1985 году Гарри Каспаров в возрасте 22 лет стал тринадцатым чемпионом мира по шахматам, обыграв в матче за шахматную корону Анатолия Карпова со счетом 13:11.

В 1994 году в Дармштадте впервые был синтезирован химический элемент дармштадтий с атомным номером 110.

Также 9 ноября в России празднуют День специального отряда быстрого реагирования, а в Украине — День украинской письменности и языка. Кроме того, этот день является Международным днем против фашизма, расизма и антисемитизма. 9 ноября отмечаются Всемирный день юзабилити и Всемирный день качества.

Кто родился 9 ноября

9 ноября в православном календаре

В этот день православный мир чтит память мученика Нестора Солунского, который был учеником Дмитрия Солунского. Нестор одержал победу в гладиаторском бою против гиганта Лия. Также православные почитают преподобных Нестора Летописца и Нестора Некнижного.

Именины

В этот день именины у Марка, Сергея, Степана, Николая, Максима, Ивана, Вилли, Афанасия, Андрея и Капитолины.

9 ноября в народном календаре

9 ноября является кануном дня святой великомученицы Параскевы. В этот день люди давали обеты — обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо необходимое дело. Крестьянки, например, часто давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии.

Если же в дом приходило несчастье, необходимо было дать зарок и молча выполнить его, а после пойти в церковь и помолиться Параскеве. В народе говорили: "Когда достойное в думах своих несешь желание, когда в доме твоем кто-то болен и это горько тебе, то вспомяни древнее поверье, прими зарок, возьми на себя дело и в молчании и средоточии исполни".