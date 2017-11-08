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Какой сегодня праздник: 9 ноября
09.11.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 9 ноября отмечается Международный день антиядерных акций? В разных городах экологи устраивают в этот день пикеты и акции протеста против развития и за повышение безопасности атомной энергетики. О том, чем еще ознаменовано 9 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 9 ноября
В 1906 году началась аграрная реформа Петра Столыпина.
В 1911 году прошло успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова.
В 1985 году Гарри Каспаров в возрасте 22 лет стал тринадцатым чемпионом мира по шахматам, обыграв в матче за шахматную корону Анатолия Карпова со счетом 13:11.
В 1994 году в Дармштадте впервые был синтезирован химический элемент дармштадтий с атомным номером 110.
Также 9 ноября в России празднуют День специального отряда быстрого реагирования, а в Украине — День украинской письменности и языка. Кроме того, этот день является Международным днем против фашизма, расизма и антисемитизма. 9 ноября отмечаются Всемирный день юзабилити и Всемирный день качества.
Кто родился 9 ноября
9 ноября в православном календаре
В этот день православный мир чтит память мученика Нестора Солунского, который был учеником Дмитрия Солунского. Нестор одержал победу в гладиаторском бою против гиганта Лия. Также православные почитают преподобных Нестора Летописца и Нестора Некнижного.
Именины
В этот день именины у Марка, Сергея, Степана, Николая, Максима, Ивана, Вилли, Афанасия, Андрея и Капитолины.
9 ноября в народном календаре
9 ноября является кануном дня святой великомученицы Параскевы. В этот день люди давали обеты — обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо необходимое дело. Крестьянки, например, часто давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии.
Если же в дом приходило несчастье, необходимо было дать зарок и молча выполнить его, а после пойти в церковь и помолиться Параскеве. В народе говорили: "Когда достойное в думах своих несешь желание, когда в доме твоем кто-то болен и это горько тебе, то вспомяни древнее поверье, прими зарок, возьми на себя дело и в молчании и средоточии исполни".
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Этот день является 309-м в григорианском календаре, до Нового года остается 56 дней.
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