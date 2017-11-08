Знаки зодиака: от наиболее зрелых до самых инфантильных

Иногда кажется, что некоторые люди уже рождаются маленькими старичками, настолько они кажутся не по годам серьезными и даже суровыми. А другие выглядят совсем наивными и непосредственными, что просто умиляют до слез. Давайте посмотрим на этот список – от самых зрелых знаков зодиака до самых беззаботных и легкомысленных.





1. Дева

Она пришла в эту жизнь с душой, уже умудренной опытом. Их терпение подобно спокойствию глубокого и безмятежного озера, затерянного где-то высоко в горах. Девы выше всякой суеты и, одновременно, слишком скромны, чтобы задаваться и хвастаться этим. Это самый зрелый и глубокий знак.

2. Козерог

Козероги элегантны, терпеливы и спокойны. Они настолько мудры, что когда вы обратитесь к ним за советом, они лишь мягко улыбнутся и ответят: «Думаю, в глубине души ты и сам знаешь ответ на свой вопрос». Этот знак видит всю ситуацию целиком и его, прежде всего, интересует конечный результат.

3. Весы

Они олицетворяют справедливость и потому держат в руках весы правосудия. Если Весы оказались в чем-то неправы, то с легкостью признаются в этом. Им несложно извиниться, если они кого-то нечаянно обидели. Эти люди желают мира, стараются восстанавливать отношения и стремятся делать окружающих счастливыми. Они не станут ввязываться в споры ни на просторах Интернета, ни в реальной жизни.

4. Телец

Как правило, Телец холоден и безмятежен. Однако иногда, сталкиваясь с внезапным и неожиданным разочарованием, Тельцы могут вспомнить детство и мощно закапризничать. Такие тучки, время от времени, появляются на горизонте Тельца, но они очень редки, а в остальном – этот знак жизнерадостно пасется на лугу жизни, наслаждаясь окружающим миром.

5. Лев

Эти люди, в основном, ведут себя как безупречно воспитанные преподаватели балета, но время от времени в них проявляется некая мелочность, особенно когда дело касается денег или внимания. Лев жаждет именно внимания с первой же секунды своего рождения, и когда его не получает, то немедленно превращается в капризного малыша. Он начинает мрачно дуться и впадать в депрессию.

6. Водолей

Водолею постоянно необходимо чье-либо одобрение и признание, что означает только одно – этому знаку необходимо еще работать и работать над собой, чтобы стать по-настоящему зрелым. Ему важно то, как он выглядит со стороны – особенно насколько он крут и независим в глазах других людей. Водолею пора прекратить тратить так много сил и энергии на всю эту показуху и начать расти.

7. Близнецы

Когда дело касается внутренней зрелости представителей этого знака, то здесь они непредсказуемы, как сама мать-природа. Сегодня они могут быть терпеливы, а завтра свирепы. Самые незрелые черты в Близнецах – это их безответственность и ненадежность, из-за которых они запросто подводят людей

8. Рак

Раки довольно спокойны и уравновешены, пока их кто-нибудь не обидит. Как только это происходит, вспышка гнева обеспечена! Им также не рекомендуется чернить своих бывших, как бы те не поступили с ними когда-то. Ракам хочется сказать: не распространяйте слухи и не шантажируйте, оставьте этот стиль поведения подросткам.

9. Рыбы

У представителей этого знака каждый день праздник – праздник жалости к самим себе. Они обижаются так легко, как будто им за это платят. Нет, они не швыряют посуду на пол и не накидываются на других людей. Рыбки просто плачут в надежде, что однажды к ним примчится рыцарь в сверкающих доспехах и на белом коне и, склонившись с седла, протянет им носовой платочек.

10. Стрелец

Этот знак не станет приходить в ярость, также он не будет сидеть в уголке и плакать. У него есть одна, самая большая проблема (причем хроническая) – это промедление и откладывание всего. Стрельцы избегают конфликтов и принятия ответственности. Сама мысль о необходимости заниматься повседневными задачами и обязанностями повергает их в смертельный ужас, а это не признак зрелости. Если не изменить такое поведение, Стрельцы будут постоянно оставаться на второй год в школе жизни.

11. Скорпион

Что касается оплаты счетов, заботы о здоровье и вежливом отношении, представители этого знака вполне серьезные и зрелые. Но зависть! Вот, что делает их инфантильными. Если кто-то из окружающих вдруг начинает больше зарабатывать, получает повышение по службе или завязывает отношения с человеком, к которому Скорпион неровно дышит – приготовьтесь, этот знак немедленно превращается в разъяренное дитя!

12. Овен

Осторожнее, не заденьте новорожденного ребенка! Овны всегда и во всем дети: они пачкают подгузники, швыряются бутылочками с молоком и выбрасывают игрушки в окно. Менее зрелым, чем они, может быть только зародыш в утробе матери.

Текст: Flytothesky.ru