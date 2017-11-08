Теплый нос у кота: когда начинать волноваться?

Потрогав кошкин нос, вы обнаружили, что он сухой и горячий. Только без паники! О возможных причинах такого явления и что делать с котом, если у него горячий и сухой нос, читайте в справке Sputnik.

Почему нос у кота мокрый и холодный

Во-первых, кошкин нос сам по себе выделяет специальный секрет, увлажняющий его. Это нужно животному для того, чтобы лучше различать запахи, ведь кошка, как и любой хищник, в буквальном смысле "видит" этим органом. Во-вторых, коты часто умываются и облизываются – это тоже помогает сохранять нос холодным и влажным.

Отчего кошачий нос может быть теплым

Когда кошка спит, носик высыхает и нагревается от дыхания, и если вы потрогаете ее нос, то может показаться, что он горячий. Но не забывайте, что температура здорового кота на 2-3 градуса выше, чем ваша. Дайте коту проснуться и умыться и потрогайте его нос снова.

Если в квартире сухо и тепло, это также может послужить причиной пересыхания котиного носа. Убедитесь, что условия проживания комфортны как для вас, так и для питомца.

Горячим эта часть тела может стать и от обезвоживания – возможно, котик просто хочет пить. Проверьте его поилку: чистая ли там вода, удобно ли питомцу пользоваться ей.

Когда начинать волноваться

Кроме теплого носа, следует обратить внимание на следующие признаки плохого самочувствия кота:

он стал вялым и апатичным

отказывается от пищи и питья

шерсть выглядит плохо: стала тусклой, свалялась

больше обычного недоволен, когда вы пытаетесь потрогать его живот, кричит и вырывается

пускает носом желтые (зеленые) пузыри и чихает

Если температура кота повышена, горячими станут также лапки и уши животного. Измерить температуру кота в домашних условиях можно ректально, как электронным градусником, так и обычным, но лучше это делать вдвоем: процедура достаточно неприятная, поэтому кому-то лучше придерживать питомца. Зато результат измерений, если вы все сделали правильно, будет точнее, чем в ветклинике – там температура кота может повыситься из-за стресса.

Впрочем, как уже было замечено, температура – лишь следствие недомогания, и опытному ветеринару картина заболевания станет ясна после необходимых анализов и обследований.