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Теплый нос у кота: когда начинать волноваться?
09.11.2017 15:11 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Потрогав кошкин нос, вы обнаружили, что он сухой и горячий. Только без паники! О возможных причинах такого явления и что делать с котом, если у него горячий и сухой нос, читайте в справке Sputnik.
Почему нос у кота мокрый и холодный
Во-первых, кошкин нос сам по себе выделяет специальный секрет, увлажняющий его. Это нужно животному для того, чтобы лучше различать запахи, ведь кошка, как и любой хищник, в буквальном смысле "видит" этим органом. Во-вторых, коты часто умываются и облизываются – это тоже помогает сохранять нос холодным и влажным.
Отчего кошачий нос может быть теплым
Когда кошка спит, носик высыхает и нагревается от дыхания, и если вы потрогаете ее нос, то может показаться, что он горячий. Но не забывайте, что температура здорового кота на 2-3 градуса выше, чем ваша. Дайте коту проснуться и умыться и потрогайте его нос снова.
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
Если в квартире сухо и тепло, это также может послужить причиной пересыхания котиного носа. Убедитесь, что условия проживания комфортны как для вас, так и для питомца.
Горячим эта часть тела может стать и от обезвоживания – возможно, котик просто хочет пить. Проверьте его поилку: чистая ли там вода, удобно ли питомцу пользоваться ей.
Когда начинать волноваться
Кроме теплого носа, следует обратить внимание на следующие признаки плохого самочувствия кота:
Если температура кота повышена, горячими станут также лапки и уши животного. Измерить температуру кота в домашних условиях можно ректально, как электронным градусником, так и обычным, но лучше это делать вдвоем: процедура достаточно неприятная, поэтому кому-то лучше придерживать питомца. Зато результат измерений, если вы все сделали правильно, будет точнее, чем в ветклинике – там температура кота может повыситься из-за стресса.
Впрочем, как уже было замечено, температура – лишь следствие недомогания, и опытному ветеринару картина заболевания станет ясна после необходимых анализов и обследований.
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Чувствительный нос кошки – один из главных индикаторов, по которому вы можете узнать о ее самочувствии.
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