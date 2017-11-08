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Головоломка с шариками, которая запутает даже самого умного

09.11.2017 16:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Давненько мы вас не радовали изобретательными головоломками, которые заставляют спорить до хрипоты даже самых умных и интеллигентных людей. Но сегодня как раз тот самый день! Внимательно посмотрите на эту картинку. Ваша задача подсчитать количество шариков. Все просто… Или нет?Головоломка с шариками, которая запутает даже самого умного

Головоломка с шариками, которая запутает даже самого умного

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