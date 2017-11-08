Головоломка с шариками, которая запутает даже самого умного

Давненько мы вас не радовали изобретательными головоломками, которые заставляют спорить до хрипоты даже самых умных и интеллигентных людей. Но сегодня как раз тот самый день! Внимательно посмотрите на эту картинку. Ваша задача подсчитать количество шариков. Все просто… Или нет?





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