Жесткий, но истинный смысл фразы «У меня нет времени»

Как часто вы слышите эту фразу в ответ на ваше предложение или просьбу о помощи? Возможно, вы и сами её говорите другим людям. Что же прячется за этими словами?





Смысл фразы «У меня нет времени»

Если мы получаем такой ответ, мы обычно верим человеку на слово. В конце концов, кто мы такие, чтобы распоряжаться его временем? Но в глубине души нас точит червячок сомнения, не было ли это просто отговоркой. Так что же эта фраза может означать?

У меня действительно много дел, и я не успеваю с ними справиться.

У меня есть более важные дела, чем проводить время с вами.

Мне нечего делать, но я все равно не хочу проводить время с вами.

Мне нечего делать, но я не хочу объяснять, почему я вам отказываю.

Допустим, это отговорка

Примерно в 90% случаев, если вы слышите такую фразу, скорее всего, это ложь. Возможно, вам стоит подумать о том, что она на самом деле означает для ваших отношений, причем всех типов отношений.

Вы не в приоритете. Действительно ли это основа для дружбы? В отношениях подразумеваются усилия с обеих сторон, поэтому, если вы оба слишком часто используете эту отговорку, то вам есть о чем задуматься.

К вам не относятся с должным уважением. Мы все достойны хороших отношений с друзьями, семьей и близкими, и мы заслуживаем уважения. Спросите себя, почему вы этого не получаете с их стороны. Действительно ли они ценят вас?

Они неискренни с тобой. Настоящий друг честно скажет, что у него есть иные планы, и лгать не будет. Вместо этого он постарается выделить для вас другое время. Если же человек неискренен, то это уже не дружба.

Вред такой лжи

Конечно, мы также виновны в использовании такой отговорки. Но что она говорит о вас, вашей искренности и вашем отношении к человеку? Наиболее распространенные мысли людей, когда они слышат «У меня нет времени», как правило, таковы:

«Он совершенно не умеет организовывать свое время».

«Какой он все же высокомерный человек, раз даже не хочет озвучить истинную причину своего отказа».

«Этот человек явно не уважает наши отношения, и я начинаю терять уважение к нему».

Найдите время или скажите правду

В конце концов, это вопрос расстановки приоритетов. Мы все знаем, что у каждого человека те же 24 часа в сутках, и у всех нас есть выбор: найти на кого-либо время или нет. Отбросьте отговорки и оправдания и будьте честными.

Признайтесь, что у вас другие приоритеты

Правильно, это трудно сказать, ведь правда? Но лучше быть честным. Наше время – ограниченный ресурс, и нет смысла делать вид, что это не так. Да, это может прозвучать жёстко, но, по крайней мере, это не попытки соврать.

Объясните причину

Возможно, такое объяснение заставит человека понять вашу позицию и окажет меньшее негативное влияние на ваши отношения в дальнейшем.

Предложите альтернативу

Попробуйте предложить другое время, если эти отношения для вас важны. Покажите человеку, что он является вашим приоритетом, просто не в данный момент, а немного позже.

Помните, что эти привычные отговорки, которые белыми нитками шиты, могут быть очень разрушительными в плане хороших отношений и доверия. Если вы обнаружите, что слишком часто к ним прибегаете, возможно, пришло время пересмотреть свой взгляд на дружбу с конкретным человеком.

Текст: Flytothesky.ru