8 детей, выращенных животными

Маугли – это не просто персонаж из книги. В истории было официально задокументировано более 100 случаев, когда дети выросли под присмотром животных в дикой природе и переняли все их черты, повадки и нравы.

1. В 1954 году четырехлетнюю Марину Чепмен похитили. Преступники бросили девочку в джунглях Колумбии, где она выросла среди обезьян.





Она питалась ягодами, корешками и бананами, спала на ветках деревьев и передвигалась, опираясь на руки и ноги. Так Марина прожила около пяти лет, а потом её спасли охотники. Позднее у девочки восстановились речевые навыки, и сейчас она живет со своей семьей в Англии. Марина даже описала историю своей жизни в книге «Девочка без имени».

2. Родители Белло бросили малыша в возрасте полугода, и его подобрали шимпанзе. К моменту обнаружения Белло было около двух лет.





Он полностью перенял походку и прыжки обезьян. У мальчика был деформированный лоб, искривленное правое плечо и впалая грудная клетка. Скорее всего, именно физические изъяны стали причиной того, что родители (предположительно из нигерийского племени Фулани) от него отказались.

3. Дина Саничар был вытащен на свет из волчьей норы в 1867 году, когда ему было примерно 6 лет.





Нашли мальчика в лесу около индийского города Буландшахр. Поначалу он вел себя как дикое животное: рвал одежду, ел еду с земли и резво бегал на четвереньках. Впоследствии его отучили есть сырое мясо, но научить говорить не смогли. Все, чему он научился, это стоять прямо, одеваться (с трудом), пользоваться чашкой и тарелкой. Дина пристрастился к курению, заболел туберкулезом и умер в 1895.

4. Раму – еще один индийский мальчик пяти лет, обнаруженный в лесу и тоже выращенный волками.





У него были заостренные зубы, длинные ногти, напоминавшие когти, и мозолистые локти, колени и ладони. Больше всего ему нравилось устраивать охоту на домашних кур. Хотя Раму позже научился купаться и даже самостоятельно одеваться под присмотром медсестер, он так и не смог заговорить.

5. Джон Ссебунья прожил в африканских джунглях три года.

Он, скорее всего, оказался там после убийства своих родителей во время беспорядков в Уганде. Мальчика приняли обезьяны и вырастили его. Он мастерски перемещался по деревьям и питался фруктами, ягодами и орехами. В 1991 его заметили деревенские жители и отбили мальчика у обезьян, которые всячески защищали своего соплеменника. Джон был помещен в приют, где он научился говорить, а потом даже начал петь в детском хоре.

6. Маркос Родригес Пантойа прожил 12 лет с волками.





К человеческой цивилизации он вернулся уже в 19 лет. К обществу приспособиться он так и не сумел, и постоянно мечтал возвратиться к своей волчьей стае. Семилетним он был брошен в горах, где и прожил с 1953 по 1965. В 2007 году режиссер Оливарес нашел Маркоса в испанском городе Оренсе, и следующие два года они работали над съемками его удивительной истории. Маркос даже появляется в последней сцене фильма, где весело играет с волком.

7. Эхсаас, более известная как «девочка Маугли», росла с обезьянами в индийском заповеднике Катарниагхат.

Она ходила как обезьяна, не разговаривала, ела с земли ртом, а не руками, и боялась приближающихся к ней людей. Девочку нашли в апреле прошлого года, предположительно ей было 8 лет, но она неоднократно пыталась убежать из больницы и была подвержена вспышкам гнева и насилия. Хотя в её состоянии уже есть некоторые улучшения, она все равно упорно продолжает передвигаться на четырех конечностях.

8. Траян Кальдарар жил три года в лесах Трансильвании в обществе диких собак.





Когда в 2002 году семилетнего мальчика спасли, он едва был жив, а также страдал от недоедания, рахита и нарушенного кровообращения. Он был обнаружен возле трупа собаки, которую Траян, по-видимому, поедал. Когда он испытывал голод, то становился агрессивным и рычал, а также предпочитал спать под кроватью. Через два месяца после спасения у Траяна появились первые признаки социализации, хотя говорить он так и не стал, ограничиваясь произнесением нескольких слов.

Текст: Flytothesky.ru