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Дата начала выдачи посольством США в Минске виз пока не известна
09.11.2017 17:16 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Точная дата перехода посольства США в Минске на выдачу неиммиграционных виз всем категориям граждан пока не известна, сообщили сотрудники диппредставительства в четверг в ходе чата с пользователями социальных сетей.
Посольство США заявило о готовности перейти на выдачу неиммиграционных виз уже со следующего года. Снова эта тема была поднята в четверг в ходе чата с пользователями социальных сетей.
"Да, мы ожидаем переход на выдачу неиммиграционных виз всем категориям граждан Беларуси в 2018-м, однако точная дата пока не известна", — сообщили представители посольства.
Как подчеркнули в диппредставительстве,
Получить визы граждане иностранных государств в Минске смогут только при условии наличия регистрации или вида на жительство в Беларуси — в том числе и россияне.
Уже сегодня получить неиммиграционную визу в Минске могут граждане республики старше 50 лет. Сейчас визы выдают сроком на год, а увеличение сроков возможно только при аналогичном увеличении временного лимита при получении белорусских виз американскими гражданами.
Беларусь и США отозвали своих послов после ухудшения отношений в 2008 году — тогда же в посольствах перестали выдавать визы большинству граждан. "Теплеть" отношения между странами начали лишь в 2015 году, однако до сих пор речь о возвращении послов не идет.
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Всем категориям граждан неиммиграционные визы в посольстве планируют начать выдавать уже в следующем году.
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