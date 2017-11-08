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Дата начала выдачи посольством США в Минске виз пока не известна

09.11.2017 17:16 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Точная дата перехода посольства США в Минске на выдачу неиммиграционных виз всем категориям граждан пока не известна, сообщили сотрудники диппредставительства в четверг в ходе чата с пользователями социальных сетей.

Дата начала выдачи посольством США в Минске виз пока не известна
© Pixabay
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Посольство США заявило о готовности перейти на выдачу неиммиграционных виз уже со следующего года. Снова эта тема была поднята в четверг в ходе чата с пользователями социальных сетей.

"Да, мы ожидаем переход на выдачу неиммиграционных виз всем категориям граждан Беларуси в 2018-м, однако точная дата пока не известна", — сообщили представители посольства.

Как подчеркнули в диппредставительстве, расширение визовых услуг касается только неиммиграционных виз. "За иммиграционными визами в данный момент следует обращаться в посольство США в Варшаве", — добавили в посольстве.

Получить визы граждане иностранных государств в Минске смогут только при условии наличия регистрации или вида на жительство в Беларуси — в том числе и россияне.

Уже сегодня получить неиммиграционную визу в Минске могут граждане республики старше 50 лет. Сейчас визы выдают сроком на год, а увеличение сроков возможно только при аналогичном увеличении временного лимита при получении белорусских виз американскими гражданами.

Беларусь и США отозвали своих послов после ухудшения отношений в 2008 году — тогда же в посольствах перестали выдавать визы большинству граждан. "Теплеть" отношения между странами начали лишь в 2015 году, однако до сих пор речь о возвращении послов не идет.

 
Теги: Минск
 
 
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Всем категориям граждан неиммиграционные визы в посольстве планируют начать выдавать уже в следующем году.

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