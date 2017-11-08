9 страхов, о которых никогда не говорят 90 % мужчин

Обычно, когда мы говорим о неуверенности, мы подразумеваем женщин – дело в том, что они озвучивают это более открыто, чем мужчины. Но у мужчин также есть свои страхи и очень волнительные ситуации, способные вызвать даже психологические проблемы. О чем же они предпочитают умалчивать?





1. Как выглядит ваше тело





Этот страх в основном приписывается женщинам: как они должны одеваться, выглядеть и ощущать себя. Мужчины, оказывается, тоже от него страдают. Они, например, не хотят быть слишком худыми или иметь «пивной» живот. И они также жаждут быть привлекательными для женщин и выглядеть хорошо.

2. Деньги





Социальное давление заставляет мужчин думать, что именно они должны приносить деньги в дом. Их финансовое положение – это очень болевая точка. Кроме того, в большинстве стран мира мужчине принято платить за ужин на первом свидании. Вопрос денег вообще делает их очень уязвимыми и неуверенными в себе.

3. Рост





Да, и от этого они тоже страдают, поскольку считают этот показатель одним из основных качеств, привлекающих женщин, хотя это далеко не так. Неважно, высокий вы или низкий, сердце и душа – это то, что особенно важно в отношениях.

4. Ревность





Многие мужчины будут ревновать свою партнершу к любому другому человеку, который с ней хотя бы разговаривает. Поэтому не рассказывайте своему избраннику о том, что вы встретились с бывшим одноклассником, однокашником или коллегой. С этого момента он будет очень беспокоиться.

5. Небольшой опыт





Страх того, что у них небольшой опыт общения с женщинами, вызывает у многих мужчин самый настоящий стресс. Они подспудно боятся не справиться с любой ситуацией. Расслабьтесь! Образ мужчины-мачо, охмурившего сотни дам, привлекателен только для флирта, а не для долгосрочных отношений.

6. Волосы





Волосы на теле считаются признаком очень мужественного человека, однако не все мужчины уверены в том, насколько это привлекательно для противоположного пола. Еще одна серьезная катастрофа – выпадение волос. И это самая настоящая травма, хотя лысые мужчины порой могут выглядеть очень обворожительно и сексуально. Вот почему упоминание о таких проблемах может значительно снизить самооценку вашего мужчины.

7. Диета





Мы часто слышим, как женщины говорят, что они сидят на диете, поскольку с раннего возраста помнят о важности идеальной фигуры. Если на диете сидит мужчина, это звучит немного странно. Но на самом деле они также беспокоятся о том, чтобы выглядеть хорошо, потому ограничивают себя в еде или идут в спортзал.

8. Отношения





В женских журналах часто пишут о том, как спасать свои отношения или как их поддерживать. Мужчина, говорящий на эту тему, согласитесь, будет звучать тоже странно, как и в случае с диетой. Тем не менее, сильный пол все же беспокоится о таких вещах. Они хотят иметь крепкие отношения без драмы и скандалов. И они тоже хотят чувствовать себя влюбленными.

9. Выражение эмоций





Сколько раз мальчику в детстве говорят фразу «Не плачь, ты мужчина»? И это влияет на них всю жизнь. Они держат чувства глубоко внутри и практически никому их не демонстрируют. На самом деле мужчины могут быть влюблены еще сильнее, нежели женщины, но они упорно держат эти чувства под надежным замком, чтобы не показать свою уязвимость.

Текст: Flytothesky.ru