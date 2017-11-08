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18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

09.11.2017 17:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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2017 год был действительно запоминающимся. Эти фото показывают все: от политики до развлечений, от технологических новшеств до природных явлений. Одни демонстрируют праздничные торжества по всему миру, а другие документируют ужасающие последствия стихийных бедствий и террористических актов. Итак, 18 самых мощных фотографий 2017 года в хронологическом порядке.

1. Канди Фримен участвует в протесте Black Lives Matter («Черные жизни важны») перед башней Трампа в Нью-Йорке (14 января)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

2. 17-летняя Ханифа Дусти (в центре) и другие ученики клуба Шаолинь Ушу демонстрируют свое мастерство на вершине холма в Кабуле, Афганистан (29 января)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

3. Холи или Фестиваль красок в Мумбаи, Индия (13 марта)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

4. Статуя «Бесстрашная девочка» перед статуей «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке (15 марта)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

5. Мигранты пытаются удержаться на плаву после падения с резиновой лодкой во время спасательной операции на Мальтийской станции MOAS в центральном Средиземноморье (14 апреля)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

6. Еврейская женщина Рени Рэйчел Блэк и мусульманин Садик Патель на площади Альберта после взрыва на концерте Арианы Гранде в Манчестере (24 мая)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

7. Британская королева разговаривает с 15-летней Милли Робсон, получившей ранения во время теракта на концерте Арианы Гранде, во время посещения больницы в Манчестере (25 мая)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

8. Первая леди Франции Брижит Тронье, первая леди Турции Эмине Эрдоган, люксембуржец Готье Дезенай, первая леди США Мелания Трамп, словенка Мойка Стропник, бельгийская королева Матильда, исландка Тора Маргрет Бальдвинсдоттир, норвежка Ингрид Шулеруд-Столтенберг, болгарка Дезислава Радева и бельгийка Амели Дербаудренгиен позируют для групповой фотографии в Королевском замке Лаекен в Брюсселе (25 мая)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

9. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо беседует с бывшим президентом США Бараком Обамой в ресторане во время визита в Монреаль, Квебек, Канада (5 июня)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

10. Принц Джордж в аэропорту Берлин-Тегель, Германия (19 июля)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

11. Женщина смотрит на экран мобильного телефона на фоне логотипа Apple перед своим магазином в Шанхае, Китай (30 июля)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

12. Модель и беженка Халима Аден, и её фотосессия в хиджабе, Нью-Йорк (28 августа)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

13. Дэвид Гонсалес успокаивает свою жену Кэти после их спасения из дома, затопленного в результате урагана Харви в Орандже, штат Техас (30 августа)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

14. Аврора Бореалис (Северное сияние) в небе возле деревни Паллас (Муонио) в Лапландии, Финляндия (8 сентября)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

15. Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Hwasong-12 (16 сентября)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

16. Пара ковбойских сапог на улице возле концертного зала после стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегас-Стрип, штат Невада (2 октября)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

17. Человек в костюме Ти-Рекса в туалете во время конференции Comic Con в выставочном центре ExCel, восточный Лондон (27 октября)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

18. Женщина и ее дети оплакивают жертв массового расстрела в Сазерленд-Спрингс, штат Техас (5 ноября)

18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

Текст: Flytothesky.ru18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

 
 
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2017 год был действительно запоминающимся. Эти фото показывают все: от политики до развлечений, от технологических новшеств до природных явлений. Одни демонстрируют...

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