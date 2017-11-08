18 самых запоминающихся фотографий уходящего года

2017 год был действительно запоминающимся. Эти фото показывают все: от политики до развлечений, от технологических новшеств до природных явлений. Одни демонстрируют праздничные торжества по всему миру, а другие документируют ужасающие последствия стихийных бедствий и террористических актов. Итак, 18 самых мощных фотографий 2017 года в хронологическом порядке.

1. Канди Фримен участвует в протесте Black Lives Matter («Черные жизни важны») перед башней Трампа в Нью-Йорке (14 января)





2. 17-летняя Ханифа Дусти (в центре) и другие ученики клуба Шаолинь Ушу демонстрируют свое мастерство на вершине холма в Кабуле, Афганистан (29 января)





3. Холи или Фестиваль красок в Мумбаи, Индия (13 марта)





4. Статуя «Бесстрашная девочка» перед статуей «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке (15 марта)





5. Мигранты пытаются удержаться на плаву после падения с резиновой лодкой во время спасательной операции на Мальтийской станции MOAS в центральном Средиземноморье (14 апреля)





6. Еврейская женщина Рени Рэйчел Блэк и мусульманин Садик Патель на площади Альберта после взрыва на концерте Арианы Гранде в Манчестере (24 мая)





7. Британская королева разговаривает с 15-летней Милли Робсон, получившей ранения во время теракта на концерте Арианы Гранде, во время посещения больницы в Манчестере (25 мая)





8. Первая леди Франции Брижит Тронье, первая леди Турции Эмине Эрдоган, люксембуржец Готье Дезенай, первая леди США Мелания Трамп, словенка Мойка Стропник, бельгийская королева Матильда, исландка Тора Маргрет Бальдвинсдоттир, норвежка Ингрид Шулеруд-Столтенберг, болгарка Дезислава Радева и бельгийка Амели Дербаудренгиен позируют для групповой фотографии в Королевском замке Лаекен в Брюсселе (25 мая)





9. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо беседует с бывшим президентом США Бараком Обамой в ресторане во время визита в Монреаль, Квебек, Канада (5 июня)





10. Принц Джордж в аэропорту Берлин-Тегель, Германия (19 июля)





11. Женщина смотрит на экран мобильного телефона на фоне логотипа Apple перед своим магазином в Шанхае, Китай (30 июля)





12. Модель и беженка Халима Аден, и её фотосессия в хиджабе, Нью-Йорк (28 августа)





13. Дэвид Гонсалес успокаивает свою жену Кэти после их спасения из дома, затопленного в результате урагана Харви в Орандже, штат Техас (30 августа)





14. Аврора Бореалис (Северное сияние) в небе возле деревни Паллас (Муонио) в Лапландии, Финляндия (8 сентября)





15. Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Hwasong-12 (16 сентября)





16. Пара ковбойских сапог на улице возле концертного зала после стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегас-Стрип, штат Невада (2 октября)





17. Человек в костюме Ти-Рекса в туалете во время конференции Comic Con в выставочном центре ExCel, восточный Лондон (27 октября)





18. Женщина и ее дети оплакивают жертв массового расстрела в Сазерленд-Спрингс, штат Техас (5 ноября)





Текст: Flytothesky.ru