5 способов превратить своего внутреннего критика в лучшего друга

Гораздо проще превратить своего внутреннего критика в лучшего друга, чем пытаться грубо заставить его заткнуться. Как это сделать?





1. Выясните, что мотивирует вашего внутреннего критика

Источником любой критики и резких замечаний является страх. Как только вы это поймете, вы увидите в своем внутреннем критике уязвимого и испуганного ребенка, которым он на самом деле и является, а не злобного монстра, постоянно вас расстраивающего и вгоняющего в уныние. Просто подумайте: а чего мой внутренний критик действительно боится?

• Он боится, что его будут осуждать?

• Он переживает, что никому не нравится?

• Он боится успеха?

• Он постоянно ожидает, что его оттолкнут и отвергнут?

• Он не хочет, чтобы другие люди знали, насколько он уязвим?

• Жаждет ли он одобрения или внимания?

2. Подойдите к нему с точки зрения собственного любопытства (и дайте ему высказаться)

Моя мудрая бабушка однажды сказала, что страх порождает две возможности: вы можете в панике убежать или вы можете посмотреть ему в лицо и вызвать его на бой. Попытайтесь «пообщаться» со своим внутренним критиком открыто и спокойно, чтобы понять, что его беспокоит. Поставьте перед собой цель: как превратить свою внутреннюю среднестатистическую девушку в настоящую победительницу. Очень внимательно слушайте своего критика, и каждый раз, когда он подает голос, начинайте избавляться от страхов, которые его «заводят».

3. Успокойте своего внутреннего критика и скажите ему, что всегда будете о нем заботиться

Ваш внутренний критик – это часть вас, но вам не нужно его «взращивать и лелеять», и вы, конечно же, не должны пытаться заставить его силой исчезнуть. Просто сообщите ему, что вы можете заботиться о нем и оказывать ему помощь по мере необходимости. Станьте ему другом и относитесь к нему с добротой.

4. Поблагодарите его за проделанную работу

Задача вашего внутреннего критика – дать вам знать, когда одна из темных сторон вашего «я» пытается вырваться из «ментального сундука», где вы держите её взаперти. Почему бы не поблагодарить критика за то, что он был сторожем и постоянным компаньоном, выполняющим важную работу для вас? В конце концов, напишите ему самую настоящую благодарственную записку.

Обратите внимание на конкретные ситуации, когда он…

— предупредил вас к реальной опасности

— помог вам открыть для себя что-то важное

— дал вам жизненно необходимую информацию

— помог вам принять правильное и обоснованное решение

Прицепите эту благодарственную записку на зеркало, чтобы постоянно её видеть.

5. Попросите внутреннего критика стать вашим внутренним чемпионом

Как только ваш внутренний критик узнает, что вы благодарны за его понимание и учитываете его мнение, он начнет превращаться в источник позитивной помощи. Благодарите его всякий раз, когда он напомнит вам о вашей ценности и возможностях. Не ругайте его, когда он расскажет вам неприукрашенную правду в спокойном тоне. Поверьте, вы оба можете стать невероятной и непобедимой командой!

Текст: Flytothesky.ru