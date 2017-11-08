Эта идиллическая рыбацкая деревушка в Италии начала взимать плату за фотосъемку

Красочная рыбацкая деревушка Позитано, расположенная на побережье возле города Амальфи, является одним из самых посещаемых мест в мире и конкурирует с живописным греческим Санторини и даже с Нью-Йорком.





И вот деревня решила всерьез заняться бизнес-деятельностью. Мэр Микеле Де Лючия объявил, что теперь Позитано будет брать плату за фотосъемку в размере 1 тысячи евро (£ 880 фунтов стерлингов или 1160 долларов США).

Итак, люди, желающие фотографировать потрясающий фон Позитано в рекламных или коммерческих целях, должны будут подать заявку на получение разрешения, а стоимость съемки видеороликов составит целых 2 тысячи евро.





Туристы и журналисты могут быть спокойны, поскольку любые фотографии или видео, сделанные в образовательных, журналистских или частных целях, освобождаются от этой платы.

Микеле Де Лючия достаточно категоричен: «Отныне вы не можете бесплатно увязывать свой бренд с Позитано. Мы пошли на такой шаг, чтобы контролировать территорию, потому что местность заполонили киношники и рекламщики, и они блокируют движение в деревне и возле неё».





Новость, конечно, противоречивая, поскольку другие итальянские поселения делают совершенно противоположное, чтобы привлечь больше внимания.





Например, в мае этого года мэр Бормиды, итальянской горной деревни, предложил выплаты в размере 2 тысяч евро любому желающему переехать туда, чтобы увеличить сокращающееся население, насчитывающее всего 394 жителя. А Даниэле Гальяно, мэр сельской деревни в горной части Лигурии, даже разместил объявление на Facebook, привлекая новых жителей на его живописную родину. Увы, это проблема многих итальянских деревень – их население катастрофически сокращается, так как молодежь массово перебирается в города в поисках хорошей работы.

Текст: Flytothesky.ru