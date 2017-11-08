Причины темных кругов под глазами и простые домашние средства для избавления от них

Речь идет не только об одной или двух бессонных ночах или об избыточной рабочей нагрузке. Конечно, это влияет на состояние глаз, но это не единственная причина. Проверьте и другие факторы, провоцирующие образование темных кругов под глазами.





Сезонная аллергия

Сезонные аллергии на пыльцу, траву, деревья вызывают воспаление в пазухах. Это, в свою очередь, приводит к расширению кровеносных сосудов вокруг глаз, что создает вокруг них синеватые круги. В этой области также может накапливаться жидкость и приводить к отечности.

Ваше авто

Автомобильная обивка – чудесная среда обитания для клещей, плесени, пыли и пыльцы. Единственное «лекарство» – это регулярная мойка и чистка, чтобы предотвратить развитие аллергенов. Что касается сидений, откажитесь от пушистых или шерстяных покрытий, поскольку они собирают пыль и легко разводят в них плесень.

Простуда

Если у вас простуда, грипп или сезонная слабость, то под глазами наверняка появятся темные круги и мешки. Кожа не восстанавливается так быстро и легко во время болезни, а приём лекарств тоже этому не способствует.

Генетика

Нет смысла винить непосредственно родителей, но генетика играет здесь важную роль. Более темная оливковая кожа имеет тенденцию больше вырабатывать пигмент (меланин) под глазами, что приводит к темным кругам и пятнам.

Растирание глаз во время снятия макияжа

Слишком интенсивное протирание глаз во время снятия макияжа может повредить тонкие кровеносные сосуды под нежной кожей, вызывая отеки. Избегайте чрезмерного трения, которое приводит к покраснению и пятнам в этой чувствительной области.

Образ жизни

Повседневный образ жизни действительно отражается на внешнем виде кожи. Например, употребление большого количества воды улучшает кровообращение. Специалисты рекомендуют выпивать 8 стаканов воды в день. Физическая активность также стимулирует кровообращение и предотвращает накопление жидкости вокруг глаз. Продукты, богатые витамином K, укрепляют стенки капилляров и защищают микрососуды от повреждений. Ешьте баклажаны, фасоль, виноград, огурцы. Кстати, курение также влияет на кровообращение и вызывает появление темных кругов под глазами.

Неправильный график сна

Недостаток сна – это нехватка времени на восстановление, но круги под глазами также могут быть вызваны не только недосыпанием, но и слишком долгим сном. Это связано с тем, что во время сна кислородосодержащая кровь накапливается под глазами. Сон в положении на животе, тоже увеличивает отечность, потому что жидкость под воздействием банальной гравитации стекает вниз.

Что делать?

Помидоры

Помидоры известны своим невероятным смягчающим эффектом, и они избавляют от темных кругов и отеков. Смешайте по одной чайной ложке томатного и лимонного сока. Нанесите смесь под глаза на 10 минут и смойте. Для закрепления эффекта повторяйте процедуру минимум дважды в день. Кстати, вы также можете принимать томатный сок, смешанный с лимонным соком и мятой, внутрь.

Холодные пакетики с чаем

Возможно, вы слышали о многочисленных преимуществах чая, и это таки действенное средство. Возьмите два чайных пакетика (зеленый чай или ромашка), заварите их и охладите, но не в морозилке. Затем сделайте компрессы на глаза.

Огурцы

Поместите огуречные ломтики в холодильник на полчаса, затем 10 минут подержите их на веках и умойтесь холодной водой. Это самый быстрый способ избавиться от темных кругов!

Текст: Flytothesky.ru