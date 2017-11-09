Какой сегодня праздник: 10 ноября

Знаете ли вы, что 10 ноября отмечается Международный день бухгалтера? Так что не забудьте поздравить всех причастных к этой профессии. О том, чем еще ознаменовано 10 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 10 ноября

В 1917 году в Советской России было принято постановление "О рабочей милиции". С 1962 года этот день отмечается как профессиональный праздник милиции.

В том же году 10 ноября был опубликован декрет о печати, который запрещал контрреволюционные издания.

В 1927 году в Москве прошел Всемирный конгресс друзей СССР.

В 1933 Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

В 1969 году в эфир вышел первый выпуск детской телевизионной передачи "Улица Сезам".

В 1982 году была образована группа "Наутилус Помпилиус".

Кто родился 10 ноября

10 ноября в православном календаре

В этот день православный мир чтит память Параскевы Льняницы, мучеников Терентия и Неониллы, святого Терентия, его жены и 7 детей, преподобного Стефана Савваита, святителя Арсения, преподобного Иова.

Именины

В этот день именины у Федора, Марка, Михаила, Петра, Игнатия, Германа, Дмитрия, Виктора, Аристарха и Акулины.

10 ноября в народном календаре

Неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей. В пятницу нельзя было мыть голову, купать деток. Но естли в это время ребенок болел, то его вели к роднику, чтобы смыть недуги. Параскева — покровительница брака и семьи. Молодые девушки задавали ей "женские" вопросы в молитвах и просили помочь: "Пятница-Прасковея, покажи мне жениха поскорее". Параскеве молились и о защите от недугов, и о заботах.

В этот день запрещалось даже стирать и прясть.