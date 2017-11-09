Что год грядущий нам готовит: прогноз для зодиакальных знаков на 2018

На дворе ноябрь месяц, и уже не за горами зима, а с ней и ее неизменный спутник – Новый год. И всем нам уже давно интересно и любопытно: что же принесет нам новый 2018? Давайте тихонько приоткроем завесу зодиакального прогноза и бросим украдкой взгляд на то, что готовят нам звезды на следующие 12 месяцев.





1. Овен

Следующий год для этого знака будет, мягко говоря, очень событийным. Все ваши мечты, молчаливо вами вынашиваемые, реализуются в полной мере. Они смогут воплотиться в жизнь, если вы станете без устали трудиться над ними. Овны, к сожалению, часто отвлекаются, а также проявляют ужасное нетерпение, вставляя тем самым палки в колеса своей судьбы.

2. Телец

2018 год станет для Тельцов временем самопознания, они испытают несколько важных прозрений, касающихся пересмотра всего их прошлого опыта. Они, вероятно, заметят в себе много изменений как на внутреннем, так и на внешнем плане. Долгая и изнуряющая битва, которую вели Тельцы, чтобы найти свое место в этом мире, успешно завершится, и они начнут пожинать плоды своего несгибаемого мужества и упорства в этом сражении.

3. Близнецы

В новом году Близнецам необходимо закусить губу и держаться из последних сил, готовясь к радикальным изменениям в их жизни. У Близнецов просто зарябит в глазах от новых и захватывающих дух возможностей, потому представителям этого знака нужно будет не медлить и хвататься за них! Ни шагу назад! Вы очень скоро увидите и поймете все преимущества этих шансов, и они не за горами, а совсем рядом.

4. Рак

Следующий год будет временем большого прорыва. Он полон везений и надежд – того, что вам так давно не хватало. В повседневной жизни вы почувствуете новый прилив долгожданного позитива и оптимизма. Ваша самооценка, наконец-то, станет расти. Вы поймете и увидите все то невероятное, что сможете предложить и подарить этому миру. 2018 год – время вашего расцвета, пользуйтесь им на здоровье.

5. Лев

Львов будет переполнять позитивная и воодушевляющая энергия – ее будет так много, что вы начнете удивляться, откуда она берется? Следующий год откроет для представителей этого знака новую чистую страницу, оставив все сложности и трудности личных отношений в прошлом. Он станет годом отдыха и расслабления, захватывающих приключений, новых знакомств и связей.

6. Дева

Девам новый год принесет наиболее нужные им изменения, которые они так долго откладывали. Это будет время личного развития, а ваши мысли станут более рациональными и позитивными. Вы проявите просто небывалую и несвойственную вам ранее уверенность и преодолеете все внутренние сомнения.

7. Весы

2018 будет вовсю угождать Весам и следить за тем, чтобы все их проблемы решались. Вы наконец-то обретете энергию, которая позволит вам начать заботиться о себе любимых, вместо того, чтобы удовлетворять потребности всех окружающих. Вы станете концентрироваться на том, что действительно важно, то есть на себе. Готовьтесь, вас ждут большие и важные события!

8. Скорпион

Это год самоанализа и размышлений. В прошлом вы цеплялись за собственные ошибки и зацикливались на них, позволяя им изнутри разрушать и разъедать вас. Теперь все будет во многом иначе. Вы сможете извлечь важные и бесценные уроки из путешествия под названием жизнь и наконец-то сможете эффективно и правильно их использовать.

9. Стрелец

В следующем году Стрельцы не станут терять времени даром. Энергия в вас будет просто фонтанировать и вести вас к вашей цели. Никто и ничто не удержит вас и не замедлит вашего движения. Вы даже не догадываетесь, насколько далеко вы продвинетесь. Потому приготовьтесь к встрече «новой» и улучшенной версии самого себя.

10. Козерог

В 2018 году таланты и умения Козерога засияют ярче, чем когда-либо. Представители этого знака будут спокойны и сконцентрированы на своей работе, и это невероятно окупится. В прошлом вам казалось, что на вашу тяжелую и упорную работу не обращали внимания. Теперь же награда за неё просто ошеломит вас.

11. Водолей

Для Водолеев следующий год станет годом больших перемен. Вы долгое время сомневались в себе и были в плену у этого чувства. Однако вы начнете менять себя изнутри и однозначно к лучшему. Вы поверите в себя и собственные таланты. Страсть, сила и узнаваемость – вот ваши ключевые слова в новом году.

12. Рыбы

Этому знаку следует подготовиться к тому, что 2018 просто переполнит их творческой энергией. Этот вдохновляющий креативный период может даже побудить Рыб заняться чем-то новым или начать изменения в других сферах своей жизни. Это время вдохновляющих приключений.

Текст: Flytothesky.ru