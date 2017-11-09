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Что год грядущий нам готовит: прогноз для зодиакальных знаков на 2018

10.11.2017 16:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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На дворе ноябрь месяц, и уже не за горами зима, а с ней и ее неизменный спутник – Новый год. И всем нам уже давно интересно и любопытно: что же принесет нам новый 2018? Давайте тихонько приоткроем завесу зодиакального прогноза и бросим украдкой взгляд на то, что готовят нам звезды на следующие 12 месяцев.

Что год грядущий нам готовит: прогноз для зодиакальных знаков на 2018

1. Овен

Следующий год для этого знака будет, мягко говоря, очень событийным. Все ваши мечты, молчаливо вами вынашиваемые, реализуются в полной мере. Они смогут воплотиться в жизнь, если вы станете без устали трудиться над ними. Овны, к сожалению, часто отвлекаются, а также проявляют ужасное нетерпение, вставляя тем самым палки в колеса своей судьбы.

2. Телец

2018 год станет для Тельцов временем самопознания, они испытают несколько важных прозрений, касающихся пересмотра всего их прошлого опыта. Они, вероятно, заметят в себе много изменений как на внутреннем, так и на внешнем плане. Долгая и изнуряющая битва, которую вели Тельцы, чтобы найти свое место в этом мире, успешно завершится, и они начнут пожинать плоды своего несгибаемого мужества и упорства в этом сражении.

3. Близнецы

В новом году Близнецам необходимо закусить губу и держаться из последних сил, готовясь к радикальным изменениям в их жизни. У Близнецов просто зарябит в глазах от новых и захватывающих дух возможностей, потому представителям этого знака нужно будет не медлить и хвататься за них! Ни шагу назад! Вы очень скоро увидите и поймете все преимущества этих шансов, и они не за горами, а совсем рядом.

4. Рак

Следующий год будет временем большого прорыва. Он полон везений и надежд – того, что вам так давно не хватало. В повседневной жизни вы почувствуете новый прилив долгожданного позитива и оптимизма. Ваша самооценка, наконец-то, станет расти. Вы поймете и увидите все то невероятное, что сможете предложить и подарить этому миру. 2018 год – время вашего расцвета, пользуйтесь им на здоровье.

5. Лев

Львов будет переполнять позитивная и воодушевляющая энергия – ее будет так много, что вы начнете удивляться, откуда она берется? Следующий год откроет для представителей этого знака новую чистую страницу, оставив все сложности и трудности личных отношений в прошлом. Он станет годом отдыха и расслабления, захватывающих приключений, новых знакомств и связей.

6. Дева

Девам новый год принесет наиболее нужные им изменения, которые они так долго откладывали. Это будет время личного развития, а ваши мысли станут более рациональными и позитивными. Вы проявите просто небывалую и несвойственную вам ранее уверенность и преодолеете все внутренние сомнения.

7. Весы

2018 будет вовсю угождать Весам и следить за тем, чтобы все их проблемы решались. Вы наконец-то обретете энергию, которая позволит вам начать заботиться о себе любимых, вместо того, чтобы удовлетворять потребности всех окружающих. Вы станете концентрироваться на том, что действительно важно, то есть на себе. Готовьтесь, вас ждут большие и важные события!

8. Скорпион

Это год самоанализа и размышлений. В прошлом вы цеплялись за собственные ошибки и зацикливались на них, позволяя им изнутри разрушать и разъедать вас. Теперь все будет во многом иначе. Вы сможете извлечь важные и бесценные уроки из путешествия под названием жизнь и наконец-то сможете эффективно и правильно их использовать.

9. Стрелец

В следующем году Стрельцы не станут терять времени даром. Энергия в вас будет просто фонтанировать и вести вас к вашей цели. Никто и ничто не удержит вас и не замедлит вашего движения. Вы даже не догадываетесь, насколько далеко вы продвинетесь. Потому приготовьтесь к встрече «новой» и улучшенной версии самого себя.

10. Козерог

В 2018 году таланты и умения Козерога засияют ярче, чем когда-либо. Представители этого знака будут спокойны и сконцентрированы на своей работе, и это невероятно окупится. В прошлом вам казалось, что на вашу тяжелую и упорную работу не обращали внимания. Теперь же награда за неё просто ошеломит вас.

11. Водолей

Для Водолеев следующий год станет годом больших перемен. Вы долгое время сомневались в себе и были в плену у этого чувства. Однако вы начнете менять себя изнутри и однозначно к лучшему. Вы поверите в себя и собственные таланты. Страсть, сила и узнаваемость – вот ваши ключевые слова в новом году.

12. Рыбы

Этому знаку следует подготовиться к тому, что 2018 просто переполнит их творческой энергией. Этот вдохновляющий креативный период может даже побудить Рыб заняться чем-то новым или начать изменения в других сферах своей жизни. Это время вдохновляющих приключений.Что год грядущий нам готовит: прогноз для зодиакальных знаков на 2018

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
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На дворе ноябрь месяц, и уже не за горами зима, а с ней и ее неизменный спутник – Новый год. И всем нам уже давно интересно и любопытно: что же принесет нам новый 2018?...

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