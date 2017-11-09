Борец с коррупцией и за трон: что известно про Мухаммеда ибн Салмана

Сын короля Салмана Мухаммед ибн Салман занимает лидирующие позиции в мировых новостях. Его отец несколько раз менял законодательство в пользу сына, чтобы сократить его путь к престолу (изначально прямым наследником был брат короля), но сейчас претендентов на трон меньше, чем когда-либо. Мухаммед ибн Салман возглавил антикоррупционный комитет, и многие соперники, которые могли бы воспротивиться ему как королю, попали под следствие. Пока бизнес-круги сокрушаются по поводу возможной потери контрактов с аравийскими бизнесменами, Sputnik выяснил, что известно о Мухаммеде кроме того, что он потенциально самый вероятный будущий король Аравии.



© Pixabay Саудовская Аравия за неделю лишилась двух принцев и покоя

Женат, образован, имеет четверых детей

Мухаммед ибн Салман довольно молод для трона, ему всего тридцать два года. Отцом Мухаммеда ибн Салмана является никто иной, как король Салман, действующий правитель Саудовской Аравии с 2015 года, хранитель двух святынь. Мать принца – третья жена Салмана Фахда бинт Фалах ибн Султан Аль Хитлаян. Он довольно образован, обладатель степени бакалавра права в университете короля Сауда. Разобравшись с образованием после нескольких лет в бизнесе стал помощником отца, женился на принцессе Саре бинт Машхур ибн Абдальазиз Аль Сауд и завел с ней четверых детей. Мухаммед ибн Салман является примерным семьянином – у принца всего одна жена.

В политику принц пришел довольно рано. Уже в двадцать четыре года он стал специальным советником короля, а вскоре — губернатором провинции Эр-Рияд и специальным советником управления по исследованиям и архивам фонда короля Абдул-Азиза, а также членом совета поверенных общества Альбир в регионе Рияд. Заняв еще несколько смежных должностей, уже в 2012 году он стал личным советником министра обороны, которым тогда был его отец Салман. Через год он стал государственным министром, через три года – министром обороны, притом самым молодым.

Мухаммед занят и в благотворительности, он основал фонд принца Мухаммеда ибн Салмана, который выделяет средства на помощь нуждающейся молодежи.

23 января 2015 года умер принц Абдалла, трон занял принц Салман, а его сын одновременно с должностью министра обороны занял пост генерального секретаря королевского суда и сохранил пост государственного министра. Карьера развивалась быстро, но, пожалуй, пост главы антикоррупционного совета – главное назначение Мухаммеда. Главное не столько из-за высоты должности, сколько из-за масштаба предпринятых на ней действий.

Не только нефть

Одна из инициатив Мухаммеда – избежать полной зависимости экономики Аравии от нефти. В 2016 году он представил концепцию экономических реформ, которые, на его взгляд, могли бы позволить избежать традиционной для страны зависимости доходов от нефти.

Он предполагает, что страна могла бы жить без нефти или не только на ней уже через три года. Сейчас принц стал едва ли не образцом для подражания для жителей Саудовской Аравии.

С соседним Ираном принц не хочет сотрудничать, и в этом он согласен во взглядах с отцом и американским президентом Дональдом Трампом. Последний горячо приветствует происходящее в Саудовской Аравии и надеется видеть ее в роли сторонника в борьбе с Ираном.

Мухаммед ибн Салман – один из двенадцати детей Салмана. Многие говорят, что наследный принц амбициозен и переговоры вести с ним сложно. Он подвержен эмоциям, так что чем обернется его возможный приход к власти для мира, пока неясно.