8 ранних сигналов о нездоровых отношениях

Что происходит, когда ваши отношения приносят больше стресса, чем радости? Что делать, когда вы осознаете, что ваш союз назвать качественным никак нельзя? Возможно, вы обнаружили, что постоянно находите всевозможные оправдания и просто надеетесь, что все когда-нибудь станет лучше. Хотя отношения не могут быть идеальными, они, безусловно, не должны быть несчастливыми! И вот несколько ранних сигналов об этом!





1. Вы начинаете думать о своих отношениях как «и так сойдет»

Хотя вы признаете «нездоровье» ваших отношений, тем не менее, вы убедили себя, что «и так сойдет». Вы остаетесь со своим партнером просто потому, что он остается с вами. Кроме того, вы предпочитаете быть с кем-то, кто не делает вас счастливым, но лишь бы не одиноким. И это первый признак того, что ваши отношения будут в дальнейшем только источником стресса.

2. Когда-нибудь они наладятся

Если вы заметите, что постоянно пользуетесь словом «когда-нибудь», подумайте о том, как развиваются ваши отношения. Это слово – признак того, что они не то что не развиваются, они вообще не работают. Вы надеетесь, что, может быть, все наладится потом, но такое ожидание будет только затягиваться и вряд ли вообще чем-нибудь хорошим закончится.

3. Вы ждете, что ваш партнер изменится… когда-нибудь

Люди могут меняться, и они таки меняются. Однако, если вы остаетесь с приносящим вам дискомфорт партнером в надежде, что однажды он превратится в нужного вам человека, вы только программируете себя на боль. Ожидание, что кто-то изменится, или попытка насильно внедрить такие изменения приведут только к большему стрессу и саморазрушению.

4. Вы не хотите остаться в одиночестве

Или, скорее, одиночество страшит вас, потому вы предпочитаете хоть нездоровые, но отношения. Если вы обнаружите, что остаетесь с человеком только из страха, вам может потребоваться сделать шаг назад и изучить источник этого страха. Людей обычно заставляет бояться одиночества низкая самооценка, следовательно, начните её укреплять и повышать.

5. Вы испытываете вину

Признак нездоровых и несчастливых отношений – это чувство вины за ваши мысли о том, чтобы уйти от своего партнера. Возможно, он зависит от вас по какой-либо причине: эмоционально, ментально, финансово. Вы знаете, что отношения не работают, но вместо того, чтобы расстаться, продолжаете винить себя. И это не оправдание и не причина, ведь отношения должны базироваться на доверии, любви и общении, а не на чувстве вины.

6. Вы остаетесь ради детей

Иногда люди остаются в отношениях, у которых давно закончился срок годности, потому что у них есть дети. Тем не менее, дети отлично понимают и ощущают, что происходит. Пребывание в токсичном браке наверняка приведет к беде, нежели к добру. Во многих случаях дети винят самих себя из-за натянутых отношений родителей, а это наносит им психологическую травму.

7. Хорошим в ваших взаимоотношениях остался только секс

Если вы и ваш партнер не особо ладите друг с другом, не любите проводить время вместе и не идете на компромисс, но интимная жизнь у вас продолжает оставаться отличной – это верный признак того, что все разваливается. Физическая близость важна, но она не является единственной основой отношений. К счастью, эту проблему можно зафиксировать на ранней стадии, и при обоюдном желании откорректировать её.

8. Вы чувствуете себя вынужденными идти на компромисс

Одним из первых признаков токсических отношений является тот факт, что один из партнеров – фанат контроля. Вы боитесь поделиться с ним своим мнением, опасаясь эмоциональных реакций с его стороны. Помните, что для любой пары важен компромисс. В нездоровых же отношениях компромисс обычно заменяется ультиматумом. Вы можете обнаружить, что постоянно выполняете требования и пожелания своей второй половины, потому что не хотите начинать ссору. Но если нет компромиссов, тогда отношения не равны, а значит не здоровы.

Текст: Flytothesky.ru