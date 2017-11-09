9 фактов о питании и спорте, которые изменят ваш взгляд на здоровье

О спорте и питании тоже существует много мифов, хотя, казалось бы, что в них может быть «мифического». Какие факты вам необходимо знать, чтобы по-новому взглянуть на вопрос собственного здоровья и хорошей физической формы?





1. Физические упражнения могут привести к увеличению веса

Если вы еще этого не знали, то имейте в виду: когда вы начнете ходить в спортзал, чтобы сжечь свои жировые запасы, не думайте, что вы сразу же потеряете вес. Он у вас даже может возрасти! Весы показывают увеличивающуюся цифру, но они не могут отличить мышцы от жира. Ориентируйтесь на свое отражение в зеркале, а не на постоянные взвешивания.

2. Регулярные тренировки не означают, что вы можете есть все, что хотите

Конечно, вы по-прежнему сможете наслаждаться любимыми блюдами, но только в умеренных объемах и не очень часто. Если вы едите вредные продукты каждый день и игнорируете правильное питание, в конечном итоге ваш прогресс не только остановится, но и может дать обратный эффект.

3. Вам не нужно тратить кучу денег

Выработка новых привычек не означает, что вам нужен дорогой абонемент в спортзале, личный тренер, серьезное оборудование или диетолог. Программы тренировок, а также руководства по питанию и даже варианты списков продуктов можно найти бесплатно в Интернете.

4. Вам не нужно есть каждые 2-3 часа, каждый час или ровно три раза в день.

Вы можете есть, когда вы голодны. Одним комфортнее питаться понемногу, но каждые 2-3 часа. Другим более приемлемо есть трижды или даже дважды в день. Все люди однозначно разные.

5. Если здоровая пища «кричит» вам о том, что она здоровая, насторожитесь

Производители маркируют свои продукты, чтобы убедить потребителей их купить. Обычно они упоминают на этикетке что-то типа «с низким содержанием жира» или «без сахара», чтобы еда казалась полезной и здоровой. Однако, если вы присмотритесь, то заметите, что в продуктах присутствуют и химические вещества.

6. Не все калории равны

«Хэппи мил» из Макдональдса и его 500 калорий не тождественны 500 калориям из куриной грудки, коричневого риса, брокколи и цветной капусты. Калория калории рознь? – спросите вы. Именно так. В фастфудовской еде мало питательной ценности и больше химикатов, чего не скажешь о курице, рисе и капусте.

7. Ешьте овощи с жирами

Попробуйте соединить пищу со здоровыми жирами и овощи. Жир поможет организму лучше поглощать питательные вещества из овощей!

8. Физическая нагрузка улучшает ваше психическое здоровье

В результате физической нагрузки организм вырабатывает эндорфины, которые делают вас счастливее и помогают снять стресс. Подумайте о том, что вместе с потом из вас выходят уныние, грусть и депрессия.

9. Корица – это суперспеция!

Это антиоксидант, который помогает откорректировать вес и регулирует уровень сахара в крови. Сделайте корицу постоянной «жительницей» вашей кухни.

Текст: Flytothesky.ru