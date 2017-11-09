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9 фактов о питании и спорте, которые изменят ваш взгляд на здоровье
10.11.2017 17:30 — Калейдоскоп | Flytothesky
О спорте и питании тоже существует много мифов, хотя, казалось бы, что в них может быть «мифического». Какие факты вам необходимо знать, чтобы по-новому взглянуть на вопрос собственного здоровья и хорошей физической формы?
1. Физические упражнения могут привести к увеличению веса
Если вы еще этого не знали, то имейте в виду: когда вы начнете ходить в спортзал, чтобы сжечь свои жировые запасы, не думайте, что вы сразу же потеряете вес. Он у вас даже может возрасти! Весы показывают увеличивающуюся цифру, но они не могут отличить мышцы от жира. Ориентируйтесь на свое отражение в зеркале, а не на постоянные взвешивания.
2. Регулярные тренировки не означают, что вы можете есть все, что хотите
Конечно, вы по-прежнему сможете наслаждаться любимыми блюдами, но только в умеренных объемах и не очень часто. Если вы едите вредные продукты каждый день и игнорируете правильное питание, в конечном итоге ваш прогресс не только остановится, но и может дать обратный эффект.
3. Вам не нужно тратить кучу денег
Выработка новых привычек не означает, что вам нужен дорогой абонемент в спортзале, личный тренер, серьезное оборудование или диетолог. Программы тренировок, а также руководства по питанию и даже варианты списков продуктов можно найти бесплатно в Интернете.
4. Вам не нужно есть каждые 2-3 часа, каждый час или ровно три раза в день.
Вы можете есть, когда вы голодны. Одним комфортнее питаться понемногу, но каждые 2-3 часа. Другим более приемлемо есть трижды или даже дважды в день. Все люди однозначно разные.
5. Если здоровая пища «кричит» вам о том, что она здоровая, насторожитесь
Производители маркируют свои продукты, чтобы убедить потребителей их купить. Обычно они упоминают на этикетке что-то типа «с низким содержанием жира» или «без сахара», чтобы еда казалась полезной и здоровой. Однако, если вы присмотритесь, то заметите, что в продуктах присутствуют и химические вещества.
6. Не все калории равны
«Хэппи мил» из Макдональдса и его 500 калорий не тождественны 500 калориям из куриной грудки, коричневого риса, брокколи и цветной капусты. Калория калории рознь? – спросите вы. Именно так. В фастфудовской еде мало питательной ценности и больше химикатов, чего не скажешь о курице, рисе и капусте.
7. Ешьте овощи с жирами
Попробуйте соединить пищу со здоровыми жирами и овощи. Жир поможет организму лучше поглощать питательные вещества из овощей!
8. Физическая нагрузка улучшает ваше психическое здоровье
В результате физической нагрузки организм вырабатывает эндорфины, которые делают вас счастливее и помогают снять стресс. Подумайте о том, что вместе с потом из вас выходят уныние, грусть и депрессия.
9. Корица – это суперспеция!
Это антиоксидант, который помогает откорректировать вес и регулирует уровень сахара в крови. Сделайте корицу постоянной «жительницей» вашей кухни.
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О спорте и питании тоже существует много мифов, хотя, казалось бы, что в них может быть «мифического». Какие факты вам необходимо знать, чтобы по-новому взглянуть на...
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