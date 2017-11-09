Как выглядели женщины в древности: 10 реконструкций лиц

Истории женщин давних лет могут быть такими же уникальными, как и их лица, реконструированные по костям черепа. Были ли они ведьмами, святыми, могущественными людьми или забытыми жертвами, они – это частичка давно ушедшей эпохи и наши проводники в прошлое.

1. Женщина возрастом 13 тысяч лет





После сложного процесса реконструкции на ученых взглянула почти эльфийская леди возрастом 13 тысяч лет, чьи останки были обнаружены в Таиланде. В жизни её рост был 152 см, и умерла эта женщина вполне европейской внешности в 25-35 лет. Согласитесь, она запросто может сойти за нашу современницу.

2. Жертва черного рынка





Эта молодая женщина умерла в Шотландии в 18 веке. Ее имя и история жизни неизвестны, но череп все же может многое рассказать. Останки молодой шотландки возрастом около 30 лет были найдены на участке, где хоронили бедных и одиноких людей. Ее передние зубы были вырваны, и исследователи полагают, что их продали на рынке для изготовления зубных протезов.

3. Нетипичная бразильянка





Одни из самых старых человеческих останков десятилетиями хранились в музее. Они принадлежали женщине, которую условно назвали Лузия, и она путешествовала по бразильской саванне 11,5 тысяч лет назад. Считается, что она умерла в возрасте чуть более 20 лет. Когда череп Лузии превратился в лицо, ученые были удивлены: её черты были отчетливо схожи с чертами чернокожих людей Африки, Австралии и южной части Тихого океана.

4. Сеньора де Као





Задолго до инков в Перу процветала культура Моче. Одной из их культовых мумий того времени является 1600-летняя сеньора де Као. Ее тело было обнаружено в 2005 году в гробнице, наполненной драгоценными вещами. Чтобы «представить» сеньору общественности, команда ученых воссоздала её лицо и тело в 3-D. Результат был поразительным. Вместо мумии посетители музея теперь могут видеть молодую женщину с высокими скулами, которая выглядит вполне себе живой.

5. Женщина из Спиталфилдс





В 1999 году археологи раскопали лондонское средневековое кладбище, где нашли загадочную женщину в огромном каменном саркофаге, датируемом примерно 350 г. н.э. На даме была одежда из шелка, вышитого золотом. Анализ ее зубов показал, что она не была британкой, а скорее всего родилась в Риме.

6. Длинноголовая кореянка





В 2013 году во время раскопок в Кёнджу, столице древнего царства Силла (57 г. до н.э. — 935 г.), был найден гроб с почти целым скелетом женщины, умершей в возрасте 40 лет. Главное, что привлекло внимание ученых, – это ее удлиненная голова. Более тщательное исследование и цифровая реконструкция показали, что такое строение черепа было абсолютно природным, а не модифицированным.

7. Прошлое загадочной мумии





Эта мумия из мельбурнского музея по имени Меритамун долгое время была загадкой. Отсканированный скелет идентифицировал леди, которая умерла очень молодой (18-25 лет), а реконструкция черепа явила миру красивую египетскую девушку из высшего общества, скончавшуюся примерно в 1500 году до н.э. Её истонченные и пористые кости говорили о том, что леди страдала либо от анемии, либо от малярийных паразитов, плюс у неё было два серьезных зубных абсцесса.

8. Храбрая ведьма





Пожилая женщина не имела никаких шансов в 1704 году: её пытали, пока она не «призналась» в колдовстве. Приговоренная к смертной казни, Лилиас Ади умерла в тюрьме, хотя некоторые считают, что она наложила на себя руки. В 20 веке ее череп был сфотографирован, а в 2017 году судебные эксперты задались вопросом, возможно ли восстановить лицо по фото, так как череп уже не сохранился. Оказалось, что можно. Лилиас вполне похожа на современную среднестатистическую бабушку.

9. Самая старая американка





Подросток времен Ледникового периода, которую ученые назвали Найя, умерла в Мексике 12-13 тысяч лет назад и была найдена в 2007 году. Исследователи очень хотели «посмотреть в глаза» старейшей американке, и они крайне удивились её реконструированной внешности. Она была более специфичной для южной части Тихого океана или африканских групп, но почему это так, ответа найдено не было.

10. Возможная Мария Магдалина?





На юге Франции в одной из базилик хранится череп женщины, которую называют условной Марией Магдалиной. Реликвия довольно странная: череп встроен в золотой бюст, и он почернел со временем, но на нем все еще сохранились волосы. Совсем недавно ученые получили разрешение на воссоздание лица. Так появился облик женщины, которая вполне возможно стала одной из самых противоречивых фигур Библии. Она уже не была молодой, но все еще красивой дамой в возрасте 50 лет.

Текст: Flytothesky.ru