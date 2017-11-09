Любовь на расстоянии станет крепче за 4 шага!

Существует немало книжных и жизненных примеров, доказывающих нам суровую правду: отношения на расстоянии невозможны, алогичны, заранее обречены на провал. Но действительно ли это так? Возможен ли союз двух любящих сердец, по воле случая оказавшихся на расстоянии в десятки и сотни тысяч километров друг от друга?





Психологи уверяют, что такие отношения имеют право на существование. Более того, расстояние – это ещё один этап, который способна выдержать каждая пара и стать ещё крепче.

История влюблённых сердец

Итак, вы были знакомы давно, но только спустя долгие годы поняли, что не можете друг без друга провести и одного дня. Однако обстоятельства сильнее влюблённых людей, ведь вы оба живёте далеко. Нелегко осознавать, что любимого человека не будет рядом в трудные минуты жизни. Некому будет обнять вас, успокоить и сказать ласково: «Всё будет хорошо».

Объятия, поцелуи и иные телесные ощущения крайне необходимы в отношениях. Однако если пара временно лишена этого, вовсе не значит, что их отношения обречены на провал!

Быть на связи

У каждой крепкой пары должна быть особая традиция: ежедневно созваниваться и слышать голос друг друга. Если у обоих влюблённых есть возможность связаться по Скайпу, то этим надо непременно пользоваться! Находясь на большом расстоянии друг от друга, крайне важно не только слышать, но и видеть любимого человека.

Поддерживать страсть

Первый поцелуй, первые прогулки под луной, первый секс – этапы, которые преодолевает абсолютно каждая пара. Именно эти моменты делают нас ближе и счастливее. Чтобы не нарушить это равновесие, следует постоянно подогревать желание всеми доступными способами. Это могут быть откровенные фотографии, сообщения с эротическим текстом и другие забавы, на которые только смогут решиться влюблённые!

Быть пунктуальным и обязательным

Вы не видели друг друга несколько месяцев. Наконец, вы смогли выкроить минутку и приехать на встречу! Но у кого-то из вас внезапно изменились планы. Встречу пришлось отменить.

Не допускайте подобного! Заранее договоритесь со всеми, известите других людей, что вы заняты. Не пропускайте ваши и без того редкие встречи.

Откровенничать

Даже если вас разделяет огромное расстояние, это вовсе не значит, что вы должны скрывать что-то от партнёра. Общайтесь так часто, как только можете. Делитесь всем тем, что успело произойти в вашей жизни. Советуйтесь, прислушивайтесь к мнению любимого, мечтайте вместе.

Текст: Flytothesky.ru