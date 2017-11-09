5 женских качеств, которые больше всего ценятся мужчинами

Все положительные качества можно перечислять долго, но здесь речь пойдет именно о пяти чертах, которые нужно иметь девушкам. Если же их нет – то приобрести или развить их в себе обязательно. Итак, начнем.





1. Красота

Будет неправильно, если первым же качеством не озвучить красоту. Да, именно женская красота моментально цепляет представителей сильного пола. Причем, это не только красота природная. Женщина может стать красивой и не обладая какими-то выдающимися данными. Главное – уметь подчеркнуть свои наиболее выдающиеся качества, суметь их преподнести. Если у вас стройные, длинные ноги – не стоит прятать их под длинной юбкой. Обладательницам, так сказать, обычных ног стоит задуматься над тем, чтобы начать носить обувь на каблуке.

Нужно следить за прической, ухаживать за лицом, не стесняться собственной груди и так далее. О всех этих премудростях и женских ухищрениях в той или иной степени знает каждая женщина. Но в жизни, почему-то, все списывается на авось. Женщина, не умеющая себя преподнести, бывает обречена так и остаться на втором плане, хоть и обладает всем набором качеств, присущих красивой от рождения особе.

2. Чувство юмора

Вторым качеством, следующим за красотой, идет чувство юмора. Да, конечно, чрезмерная хохотушка наскучит любому и создаст видимость несерьёзной девушки, которая, не только в юморе, но и вообще ни в чем меры не знает. Не к месту шутить с мужчиной, когда он занимается с тобой сексом. Это я, конечно, утрирую, но и в обычных обстоятельствах бывают моменты, которые не терпят излишнего юмора.

Но, все же, любая дама должна иметь чувство юмора и быть способна рассмешить своего парня, равно как понять и посмеяться над его шуткой. В жизни любой пары когда-то наступит момент, когда все приедается, ко всему привыкаешь. И именно в таких ситуациях отношения поддерживает именно способность пошутить и смотреть на некоторые вещи с юмором. Если парень ваш юморной, а у вас самих с юмором туго, следует срочно с этим что-то делать. Иначе такие отношения обречены на провал.

3. Позитив, чувство уверенности в себе

Для некоторых может показаться странным, что этот критерий попал в первую пятерку. На самом же деле, странного тут ничего нет. Неуверенная в себе серая мышка, постоянно находящаяся на грани депрессии, конечно, вызовет у некоторых чувство жалости, но дальше этого дело не пойдет. Вас погладят по головке, пожалеют, но отношения с такой девушкой заводить никто не захочет. Не по нраву придется мужчине иметь вечно недовольную, угрюмую и неуверенную в себе спутницу жизни, поскольку есть шанс, что эти качества могут повлиять на самого мужчину. Неуверенные в себе особы – не тот типаж, который бы захотел видеть рядом с собой среднестатистический мужчина. Если он захочет кого-то пожалеть, он заведет себе котенка.

4. Раскрепощенность в сексуальном плане

Четвертое по счету качество, без которого в нормальных отношениях не обойтись – раскрепощенность в сексе. Никакому мужчине не понравится, если дама, которую он начал страстно раздевать в преддверии сокровенного вдруг заявит: «Выключи свет пожалуйста». Мужчина по жизни – наблюдатель. Если он во время секса не будет видеть того, что вытворяет с дамой, он будет сродни импотенту.

То же можно сказать и о девушках, которые приемлют секс лишь в одной позе, только дома и только в своей постели. Такой секс для мужчины превращается из удовольствия в отбывание повинности. Не сомневайтесь, от зажатых в сексуальном плане женщин мужчина не уйдет, а убежит.

5. Умственное развитие

Звучит слегка чопорно, но без этого качества женщина быстро наскучит мужчине. Именно неначитанные и недалекие умом женщины превращаются во всепокорных и блеклых спутниц, жить с которыми, попросту, неинтересно. Женщина должна уметь поговорить на любые темы, поддержать любой разговор и высказываться по любому поводу.

Но есть один нюанс. Не всем нравятся и слишком заумные дамы. Всего должно быть в меру. Быть умнее своего мужчины – не возбраняется. Главное, не выставлять это на показ, быть сдержанной и чувствовать грань, которую переступать не стоит. С умной женщиной любому мужчине будет интересно. Ну а будет ли интересно даме с не слишком умным спутником, это уже вопрос из другой оперы. Об это поговорим как-нибудь в другой раз.

Текст: Flytothesky.ru