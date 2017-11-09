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Тест: Сможете ли вы узнать эти повседневные вещи под большим увеличением?

10.11.2017 20:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Нас ежедневно окружают тысячи самых разных вещей. Многие из них мы используем в повседневной жизни. Но мало кто задумывается, как эти предметы выглядят под большим увеличением. А это, скажем так, довольно интересное занятие: взглянуть на обыденные вещи совершенно по-новому. Спорим, вам не удастся узнать их все?Тест: Сможете ли вы узнать эти повседневные вещи под большим увеличением?

 
 
 
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Нас ежедневно окружают тысячи самых разных вещей. Многие из них мы используем в повседневной жизни. Но мало кто задумывается, как эти предметы выглядят под большим...

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