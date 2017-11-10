7 аргументов, чтобы влюбиться в интроверта

На первый взгляд интроверты кажутся нам замкнутыми, скучными и неинтересными личностями. С ними не о чем поговорить, они с трудом идут на контакт, кроме того, совсем не заинтересованы в общении. Однако интроверты кажутся такими только поначалу – это их маска, которая помогает защититься от негативного влияния других людей.





Психологи уверены, что именно из интровертов со временем получаются великолепные любовники и лучшие семьянины. Давайте узнаем, на чём основано это утверждение.

1. Ценят настоящую близость. Для них крайне важно, чтобы партнёр умел открыться и высказать свои мысли. Именно по этой причине интроверты не терпят пустые разговоры, стараются избежать их. Из-за этого они кажутся нам скучными и закрытыми личностями. Но интроверты всего лишь не хотят тратить своё время на бессмысленное общение.

С таким человеком можно вместе мечтать. Но сначала он обязательно расспросит вас, кем вы хотели быть в детстве, каким видите себя в будущем, что желаете получить от жизни. Поэтому строить совместную жизнь с интровертом крайне легко!

2. Знают свои плюсы и минусы. Они потратили немало времени, чтобы привести свои мысли в порядок, понять, почему в той или иной ситуации они действовали именно так. Они хорошо знают себя, а потому способны искренне интересоваться любимым человеком.

Интроверты прекрасно знают психологию, что помогает им узнать другого человека по-настоящему хорошо.

3. Понимают другого человека. Время, потраченное интровертом на анализ собственной жизни, не было безрезультатным. Они вышли на новый уровень понимания: интроверты способны не просто слушать, но слышать человека, понимать его опасения, страхи и желания и не порицать его за это.

4. Наблюдают очень внимательно. Это отличительная черта интровертов. Они подмечают мельчайшие детали, изменения вокруг него и тут же реагируют на них.

Такой человек никогда не забудет вашу первую встречу, то, в чём вы были одеты, что говорили и как вели себя. И, спустя много лет, с радостью напомнит вам об этом радостном времени.

5. Следят за тем, что говорят. Интроверты говорят мало, но всегда по делу, и это качество сильно отличает их от экстравертов. Они никогда не обидят любимого человека незаслуженно, не будут разбрасываться пустыми словами и обещаниями.

Зато всегда вовремя поддержат вас, скажут ласковые слова и будут рядом в трудную минуту.

6. Привязываются к партнёру. Любовь интроверта – лучшее доказательство его доверия, признания и уважения. Они редко открываются незнакомым людям, но если это произошло, то этот человек действительно является для них важным.

Интроверты искренне ценят и по-детски сильно привязываются к любимому человеку, не допуская даже мысли об измене.

7. Уважают границы. Они привыкли возводить вокруг себя невидимую завесу, проникнуть через которую могут не все. Именно поэтому они понимают, что каждому человеку крайне необходимо иметь личное пространство. И они действительно уважают это желание.

Текст: Flytothesky.ru