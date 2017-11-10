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Какой сегодня праздник: 11 ноября
11.11.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 11 ноября отмечается Всемирный день шопинга? Так что не забудьте порадовать себя желанной покупкой. О том, чем еще ознаменовано 11 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 11 ноября
В 1572 году датский астроном Тихо Браге обнаружил вспышку сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи.
В 1843 году в Дании была опубликована сказка Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утенок".
В 1936 году в Англии впервые в мире по телевидению показали прогноз погоды.
В этот день также в России отмечают профессиональный праздник экономистов, в Польше – День независимости, День холостяка — в Китае. Кроме того, 11 ноября является Международным днем энергосбережения.
Кто родился 11 ноября
11 ноября в православном календаре
В этот день православный мир чтет память преподобномученицы Анастасии Римляныни, святого Мартина, преподобного Аврамия, мучеников Клавдия, Астерия, Неона и мученицы Феониллы.
Именины
В этот день именины у Алексея, Андрея, Василия, Виктора, Евгения, Кирилла, Ивана, Кузьмы, Леонида, Наума, Павла, Николая, Тимофея, Филиппа, а также у Марии, Анны и Анастасии.
11 ноября в народном календаре
Этот день связан с двумя святыми: Анастасией Римляныней и Аврамием Ростовским.
На Руси святую Анастасию считали заступницей овец, а святого Аврамия — покровителем овчаров.
С этого дня люди в северных районах начинали стричь овец, а в южных – заканчивали. Овечью шерсть пряли, из ниток вязали носочки и варежки или, например, делали ткани для зимней одежды.
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Этот день является 311-м в григорианском календаре, до Нового года остается 54 дня.
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