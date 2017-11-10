Что знакам зодиака стоит навсегда оставить в 2017 году

2017 год приходит к своему историческому завершению, уступая дорогу новому 2018. Мы надеемся, что в нём будет лучше, будет интереснее, и желаем, чтобы всё, что угнетало, мешало, не давало насладиться жизнью и раздражало, осталось в прошлом.





1. Овен

Перестаньте наказывать себя, когда дела не всегда идут так, как вам бы хотелось. Оставьте чувство разочарования в прошлом году. Если вы постоянно недовольны своими достижениями и считаете, что могли бы сделать больше и лучше, вы никогда не научитесь ценить то, чего вы уже достигли. В новом году вам нужно постараться найти тонкую грань между вашей ленью и вашими амбициями.

2. Телец

К вам всегда можно обратиться за любой помощью, советом или информацией, ведь вы обожаете помогать людям решать их проблемы. Оставайтесь таким же щедрым, открытым и заботливым человеком, каким вы являетесь, но в новом году начните находить время для себя любимого. Поработайте над собой и позаботьтесь о собственном душевном здоровье.

3. Близнецы

Вы очень общительный человек и душа компании, но вы не сможете быть душой всех компаний в мире. В уходящем году вы выпускали пар и тусили напропалую, но в следующем году пора сделать паузу в своем безудержном общении и все же «перезарядиться». Не распыляйтесь на массу коммуникаций и не тратьте на них слишком много своего личного времени.

4. Рак

Вы сентиментальны и иногда это качество убивает ваши лучшие эмоции. Вы цепляетесь за закончившиеся отношения и душевные раны, потому что не можете все это с легкостью отпустить. Оставьте эту разрушительную привычку в уходящем году. Не держитесь за то, что источает негатив для вас. Время начать все сначала.

5. Лев

Вы обожаете купаться в восхищении других людей, питаться и упиваться вниманием окружающих. Однако пора немного расслабиться и оставить это в уходящем году. Идя на поводу у своего эго, вы можете нажить себе проблемы. Вспомните о небольшом количестве скромности и смирения.

6. Дева

Чем бы вы не занимались, вы жаждете делать это безупречно, а иначе зачем вообще что-либо делать? Оставьте это в прошлом году. Ничто и никто не идеален, и вы не исключение. Хватит волноваться по поводу совершенства! Просто направьте свой потенциал в правильном и хорошем направлении.

7. Весы

Вы счастливый и радостный человек, но иногда и на вашем горизонте появляются тучи. Вам очень важно, чтобы все вокруг были довольны, потому порой забываете о себе. Избавьтесь от этой привычки. Пришло время начать работать над самим собой и перестать пытаться всем угодить. Вы удивитесь, как хорошо вы себя после этого почувствуете.

8. Скорпион

Вам нравится, когда вас считают непредсказуемым. Вы таинственная загадка, и пока это играло вам на руку и шло на пользу. Однако вы сомневаетесь в мотивах действий любого человека, появляющегося в вашей жизни, и даже не предоставляете ему возможности показать и проявить себя. Учитесь доверять другим и не бойтесь, что они могут сделать вам больно.

9. Стрелец

Ваше непостоянство иногда заглушает все самое лучшее в вас. Вы всегда жаждете большего и забываете ценить то, что имеете. Вы так сильно сосредоточены на будущем, что не обращаете внимания на свой прогресс в настоящем. Пора оставить эту привычку в уходящем году. Время от времени полезно концентрироваться на понятии «здесь и сейчас», поскольку это позволяет не терять связи с реальностью.

10. Козерог

Вы склонны убеждать весь мир и самого себя, что у вас все в порядке, даже когда это далеко не так. В следующем году прекратите быть столь гордым и начните принимать советы от людей, которым доверяете. Примите руку помощи, которую вам протягивают. Ищите совета, когда нуждаетесь в нем. Поймите, что иногда быть не в порядке означает быть живым.

11. Водолей

Вы честный и искренний человек, и всегда ищете в других только хорошее. У вас есть склонность отдавать всего себя людям, которые без колебаний предают вас при первой же возможности. Вы постоянно наступаете на те же грабли и, похоже, не можете вырваться из этого порочного круга. Пришло время оставить эту разрушительную привычку в старом году. Вы отделяли зерна от плевел, выясняя кто из окружающих вас людей настоящий и искренний друг, а кто фальшивый. Продолжайте выкорчевывать ядовитые сорняки.

12. Рыбы

Попробуйте стать более толстокожими и оставить свою неуверенность в старом году. Никогда не позволяйте людям огорчать вас или заставлять чувствовать себя недостойным. Научитесь различать деструктивную и конструктивную критику. Не принимайте слепо советы других людей и используйте весь свой потенциал, чтобы стать еще более качественным человеком.

Текст: Flytothesky.ru