Человек-сова умеет крутить головой на 180 градусов

Самир Хан из Карачи (Пакистан) наловчился разворачивать голову на целых 180 градусов. А еще подросток способен выворачивать плечи на все 360 градусов. Эти совсем не человеческие умения – не что иное, как результат долгих и упорных усилий и тренировок.

«Мне было около шести, когда я посмотрел американский ужастик – в нем главный герой именно так мог поворачивать голову, – вспоминает Самир. – Я был зачарован и начал пытаться воспроизвести такой трюк, через пару месяцев мне это удалось».

Он вспоминает, что мама сначала очень ругала его за такие «издевательства» над головой: «Она даже била меня, заметив, как я тренируюсь. Ей было страшно, что я сверну себе шейные позвонки, но потом она признала мой талант».

В жизни Самир использует эту нереальную гибкость как танцор в своей группе под названием «Опасные парни».





Ашер Хан, главный танцор группы, говорит: «Я был шокирован, когда впервые увидел, как Самир крутит шеей и плечами. Он невероятен».

Когда у Самира заболел отец, мальчик ушел из школы, чтобы работать только в танцевальной группе. Он зарабатывает от 130 до 150 долларов в месяц на своих выступлениях, и это помогает ему содержать свою семью.

Его мать, 45-летняя Рухсана Хан признается: «Он еще ребенок, но у нас нет другого выбора. Я хотела, чтобы он учился и выбился в люди, но судьба пока распорядилась таким образом».

Сам же Самир утверждает: «Мне нужно содержать свою семью. У меня четыре сестры, и если я не буду работать, то они не смогут учиться».

Подросток лелеет надежду, что однажды он будет замечен голливудскими продюсерами: «Я усердно отрабатываю танцевальные движения и гимнастические трюки, чтобы моя мечта сбылась. Я очень хочу увидеть себя на экране».

Текст: Flytothesky.ru