13 поведенческих моделей и качеств женщин, которые мужчины находят очень привлекательными

Женщины всегда хотят выглядеть идеально для своих избранников, используя множество трюков: от макияжа до языка тела. Но они абсолютно не отдают себе отчета в том, что ряд их повседневных поведенческих моделей и качеств, на которые они даже не обращают внимания, весьма привлекательны в глазах мужчин.





1. Процесс укладывания прически

Мужчины любят смотреть, как женщина расчесывает волосы, а потом их укладывает. Во время этого действия они могут видеть женскую шею, которая очень и очень привлекательна для них.

2. Чувство юмора

Мужчины обожают женщин, которые умеют искренне смеяться над собой; женщин, которые не обижаются на невинные шутки и не уходят, хлопая дверями. Это не должно удивлять, ведь женщины тоже ищут мужчин с чувством юмора.

3. Уверенность в себе

Уверенность в себе является наиболее привлекательно поведенческой моделью у женщин, и она на самом деле заставляет мужчин сходить с ума! Это означает, что вы любите себя, свое тело и чувствуете себя хорошо и комфортно в окружающем мире. Счастливая и самодостаточная женщина заряжает и других своей энергией.

4. Походка

Итак, мужчины любят женщин, уверенных в себе. А эта уверенность отлично проявляется в походке, которая становится точной, красивой и горделивой. Помимо этого, мужчины просто любят следить за женскими движениями.

5. Духи

Почти то же самое, что было упомянуто в первом пункте. Когда вы наносите парфюм, вы демонстрируете изгибы своей шеи. Помимо этого, шлейф ненавязчивого и тонкого аромата обязательно привлекает мужское внимание и интерес.

6. Защищенность

Время от времени мужчины любят чувствовать себя маленькими мальчиками. Поэтому они находят очень привлекательным, когда женщины заботятся о близких с нежностью, теплом и добротой.

7. Влияние

Это может удивить, но мужчины считают милым и привлекательным тот факт, когда они осознают, какое большое влияние на них оказывают женщины. Любовь может мотивировать их и заставить стать лучше.

8. Энтузиазм и страстность

Когда вы говорите о том, чем увлечены, то ваши глаза сверкают, ваше тело открыто, и это очень сильно воздействует на мужчин. Их весьма привлекает тот факт, что у вас есть ваше хобби, амбиции, а также что вы ему доверяете, увлеченно рассказывая об этом.

9. Умение слушать

Мужчины любят говорить о себе, особенно когда женщины внимательно слушают и проявляют интерес к их монологам. Они пытаются произвести на собеседницу впечатление, и если в женских глазах появляется восхищение, мужчины в восторге.

10. Приготовление еды

Да-да, к сердцу через желудок. Нет ничего более романтичного и приятного для мужчины, когда он наблюдает за вами, пока вы готовите еду для вас двоих. Он, вероятно, даже помог бы вам, но не может оторвать глаз. Это напоминает ему о заботе, доверии и ощущении уютного дома.

11. То, как вы смотрите на него

Мужчины чувствуют себя потрясающе, когда вы смотрите на них понимающе и заинтересованно. Так что смотрите на мужчин побольше! Они будут тронуты и поражены искренностью и теплотой вашего взгляда.

12. Прикосновения

Очень важная и привлекательная вещь для мужчины – это то, как вы реагируете на него своим телом, как вы прикасаетесь к нему, как отвечаете на его прикосновения. Все это показывает, насколько глубоки и нежны ваши отношения, и насколько он привлекателен для вас.

13. Ваш оптимизм

Мы все ищем энергичного, весёлого и позитивного партнера. Поэтому мужчина хочет, чтобы эти качества присутствовали в его избраннице. Жизнерадостные женщины всегда излучают позитивную энергию и мотивируют.

Текст: Flytothesky.ru