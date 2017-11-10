Сложный урок для родителей: дайте детям играть

Игра – это работа ребенка. Вы когда-нибудь замечали, как он может сконцентрироваться во время игры и игнорировать голоса взрослых? Это его личный способ практиковать реальные сценарии жизни в абсолютно безопасной среде, плюс возникает творческий поток мыслей и идей, необходимый для здорового развития ребенка, как эмоционального, так и когнитивного.





● Игра может принести больше плюсов, чем любая запланированная деятельность

Творческие игры действительно несут массу преимуществ для детей, включая:

● Чувство собственного достоинства

● Навыки решения проблем

● Личный рост и обучение

● Творческое мышление

● Эмоциональная стабильность

● Лидерские способности

● Когнитивные навыки

● Коммуникационные навыки

● Неверные действия родителей

Какие действия могут нанести вред или препятствовать детским играм?

1. Гиперопека – Когда взрослые «парят» над детьми во время игры, те знают об их присутствии и зажимаются. Это снижает креативность ребенка.

2. Давление – Ребенку нужно время, пространство и свобода от давления, чтобы самовыражаться и действовать самостоятельно, а не по подсказке взрослых. Это порождает стресс и негативные эмоции.

3. Контроль – Позвольте ребенку действовать «от себя» и не пытайтесь контролировать творческую игру. Большинство детей в конечном итоге решат, что и как они хотят делать. Им не нужны вмешательства и контролирующие подталкивания.

4. Конкуренция – Не стоит также подталкивать ребенка к игре-конкуренции. Он просто хочет взаимодействовать с другими детьми и веселиться, а не быть выигравшим или проигравшим. Если дети создают свое собственное соревнование в игре, тогда все в порядке – но взрослым туда лучше не вмешиваться.

● Дайте ребенку свободу в игре

Родители должны позволить ребенку возглавить игру, предоставив ему необходимые материалы. Если вы постоянно вмешиваетесь, вы препятствуете его творчеству и самовыражению. Как вы можете поощрять игровую самостоятельность?

1. Мотивация к креативности – Выдайте ребенку цветные карандаши, краски, бумагу, маркеры, пустые коробки и многое другое, и вы увидите, как он творит. Вам не нужно рассказывать ему, что рисовать или как это делать. У него есть свои идеи.

2. Изучение природы – Выйдите на улицу и исследуйте с ребенком что-то простое. Позвольте ему взять на себя инициативу в том, что он хочет изучить в природе или как он будет играть.

3. Игра во взрослых – Один из детских игровых способов – это представлять себя взрослым. Они разыгрывают сценарии в школе, у врача или в семье и воображают, как эти вещи можно делать в реальной жизни. Так они выражают себя и моделируют будущее.

4. Строительство – Любые игрушки, которые позволяют детям что-то строить, отлично подходят для креативной игры. Они должны что-то создавать и конструировать, используя навыки творчества и изобретательности. Родители могут предоставить материалы, а затем дать ребенку самому определиться с проектом и его процессом.

5. Физическая активность – Дети нуждаются в такой активности и потому редко сидят на месте. Когда они физически взаимодействуют с другими детьми, то могут сами создавать себе активные игры, в которых свободно передвигаются на открытом пространстве. Это также отличный способ для развития лидерских навыков.

● Позвольте детям быть детьми

Родители просто обязаны дать детям возможность успеть побыть детьми. Это означает позволять им свободно играть и творчески развиваться. Если вы будете ограничивать ребенка и навязывать ему вами спланированную деятельность, то это конечном итоге повредит его развитию. Дайте ему самостоятельность в его игровых действиях.

Текст: Flytothesky.ru