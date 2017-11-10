Секреты продуктивности от топ-исполнителей

Каждому человеку на планете выделяются те же 1440 минут каждый день. Разница лишь в том, как мы их используем. Чтобы помочь вам максимально продуктивно использовать все 24 часа в сутках, ознакомьтесь с этими 14 простыми, но эффективными советами по управлению своим временем.





1. Сначала беритесь за самые важные задачи

Начинайте каждый день с самой крупной и самой страшной задачи. Когда вы её одолеете, все остальное покажется вам совсем простым. И это первый принцип наиболее разумного использования времени.

2. Составляйте список дел

Список дел идеально помогает людям организовать свои задачи, напоминая вам, что они должны быть выполнены, и давая стимул к действиям. Чтобы быть еще более организованным, вы можете даже составить несколько списков.

3. Разделяйте и действуйте

Если у вас есть очень крупная задача, попробуйте разделить его на ряд меньших задач. Он будет казаться гораздо менее устрашающим, нежели вся огромная задача, если рассматривать ее как целое.

4. Дайте себе импульс

После того, как вы разделили большую задачу на ряд меньших задач, выберите самую маленькую из них и быстро её сделайте. Начало работы зачастую является самой сложной частью выполнения. Как только вы начнете, продвижение вперед станет намного проще.

5. Начните с неприятного

Если перед вами стоит особенно неприятная задача, лучше всего взять себя в руки и сделать это. Когда вы начнете долго над ней размышлять и откладывать её, вы потратите больше энергии на рефлексии, чем на работу. Избегайте такого расхода умственной энергии.

6. Сосредоточьтесь на негативном

Страх – отличный мотиватор, и, если ваши задачи важны, то их игнорирование обязательно приведет к негативным последствиям. Не нужно мощно концентрироваться на этих последствиях, но о них нужно знать и помнить – и тогда они будут держать вас в тонусе и заставлять действовать.

7. Подготовьтесь

Когда вы получили задачу, убедитесь, что вы полностью подготовлены к ее выполнению, то есть вы не будете тратить излишнее время на поиск вводных данных, дополнительной информации или других материалов.

8. Отдыхайте

Небольшой отдых имеет существенное значение для поддержания позитивного и мотивированного мышления. Если вы постоянно работаете без перерывов, вы быстро выгораете и не сможете быть продуктивным, как бы вы не старались.

9. Выработайте чувство срочности

Недостаточно много работать – вам нужно работать быстро. Быстрая работа – это лучший способ максимально использовать свое время и выполнить столько, сколько сможете. Установите для себя скорость, при которой качество вашей работы не будет страдать, и выработайте ощущение срочности, необходимое вам для поддержания такой скорости.

10. Вознаграждайте себя

Каждый раз, когда вы выполняете задачу (или значительную часть задачи), вознаграждайте себя. Прогуляйтесь на улице, съешьте пирожное, проверьте новостную ленту или выполните любое другое краткое, но приятное действие.

11. Работайте разумнее, а не усерднее

Прежде чем вы снова погрузитесь в задачу, сделайте шаг назад и проанализируйте свои будущие действия. Несколько минут предварительной подготовки в конечном итоге сэкономят вам часы неэффективной работы.

12. Делегируйте задачи

Эффективные руководители знают, как правильно делегировать задачи. Если у вас есть работа, которую вы можете позволить себе передать кому-то другому, сделайте это. Таким образом, ваши усилия всегда будут сосредоточены на наиболее важных для вас задачах.

13. Исключите несущественные задачи

Некоторые задачи действительно можно исключить. Если они не относятся к важным и срочным, а вас поджимает время, вычеркивайте их и не беспокойтесь. Они будут только отвлекать вас от других, более приоритетных задач.

14. Закройте дверь

Отвлекающие факторы – основной виновник промедления. Иногда единственный способ полностью их блокировать – это закрыться в комнате. Уберите свой телефон в соседнее помещение, закройте жалюзи и работайте, пока задача не будет завершена.

● У эффективных исполнителей каждая секунда на счету

Время – самый ценный ресурс каждого человека, и то, как вы его тратите, определяет, чего вы сможете достичь в жизни. Чтобы продуктивно его задействовать, научитесь правильно им управлять. Помните, что сбалансированный подход к эффективному образу жизни включает в себя надлежащее количество внимания, расстановку приоритетов, подготовку, делегирование, отдых и стратегию.

Текст: Flytothesky.ru