Почему важно быть благодарным: волшебное письмо

С детства родители говорят детям: «Будь благодарным за то, что делают для тебя». Обычно они подразумевают себя и свой собственный вклад в формирование личности малыша. Однако идея, что нужно быть всегда благодарным, не беспочвенна. И она намного шире, чем общепринятая модель поведения, призывающая благодарить из вежливости.





Кто-то однажды высказал мысль, что благодарность – это мать всех добродетелей. И это самое точное её определение. Как же благодарность влияет на нас и на других людей? И почему важно уметь быть благодарным? Как правильно выражать свою признательность?

5 вещей, которые изменятся навсегда

Правильная благодарность – не та, что сказана сквозь зубы. Не та, что произносится из вежливости или моральных предубеждений. И уж точно не та благодарность, выражать которую родители принуждают своих детей.

Поистине исцеляющее и волшебное действие оказывает та благодарность, которая произнесена искренне, от всего сердца. Давайте узнаем, как меняется жизнь людей, научившихся быть признательными:

1. Улучшается настроение. Это одно из первых изменений, которое сразу же бросается в глаза. Ощущение, что ты сделал кому-то приятно, является лучшим из всех возможных. Кроме того, настроение улучшается не только у признательного человека, но и у того, кому была адресована благодарность! Сделать людей чуточку счастливее просто – достаточно выразить им свою искреннюю признательность.

2. Налаживаются взаимоотношения. Благодарность является неотъемлемой частью здоровых отношений между людьми. Это могут быть деловые (рабочие), близкие, дружеские взаимоотношения, особой разницы нет. Когда человек сердечно благодарит другого человека, между ними возникает особая связь, которую не так-то просто порвать.

3. Негативные эмоции заменяются позитивными. Видеть мир в чёрных красках непросто, ещё сложнее – обращать внимание только на хорошие вещи. Сегодня редко встретишь человека, способного улыбнуться грустному незнакомцу, поблагодарить продавца в магазине за умело подобранную вещь, с радостью помочь человеку, оказавшемуся в неудобном положении. Но именно такое поведение и является образцом, к которому стоит стремиться. Стоит только научиться быть признательным, как мир вокруг поменяет краски, став ярким, красочным и волшебным!

4. Восстанавливается здоровье. Учёные до сих пор пытаются выяснить, почему счастливые и благодарные люди болеют на порядок меньше, чем озлобленные на мир и замкнутые в себе личности. Однако умение концентрироваться на хороших вещах поддерживает нас в трудную минуту, а благодарность исцеляет – и это факты, с которыми невозможно спорить.

5. Налаживается жизнь. Признательность улучшает жизнь в разных аспектах, перечислять которые можно очень долго. Но всё это можно уместить всего в одном предложении: благодарный человек проживает великолепную, счастливую и долгую жизнь, полную радости и приятных воспоминаний.

Как научиться быть признательным: письмо благодарности

Несомненно, благодарность является сильнейшим лекарством от разных недугов. Однако не каждый человек может решиться на неё. Мешают стереотипы, навязанные обществом и семьёй, собственные предубеждения, страх быть непонятым. Именно для такого случая психологами была придумана особая техника письма благодарности.

Её неоспоримым преимуществом является то, что само письмо можно не отправлять адресату. Конечно, важно научиться выражать признательность другому человеку, но в начале учёбы можно ограничиться и простым письмом, написанным в стол.

Итак, понадобится обычный набор письменных принадлежностей: чистая бумага и ручка. Конечно, можно напечатать текст на компьютере, но психологи считают, что такое письмо менее эффективно, так как написано на автомате, быстро и недостаточно обдуманно. Пишите тому, кому посчитаете нужным: маме, брату, владельцу вашего любимого кафе, лучшему другу или даже всему миру! Вы сами выбираете адресата. Пишите тому, кому хотите выразить благодарность. Перечисляйте всё, даже самые мелкие детали: добрую улыбку, небольшую помощь, хороший совет и т. д. Выскажите всё, за что можете быть благодарным. Не пишите слишком долго: на первое время хватит и пяти минут. Получившееся письмо можно выкинуть, спрятать или положить на видное место.

Повторять это упражнение следует через день, чтобы техника не приелась. Минимальная продолжительность курса – один месяц. Однако лучшие результаты показывают люди, писавшие письма благодарности в течение трёх месяцев.

Такая техника научит вас видеть те хорошие вещи, которые есть вокруг вас, и благодарить за них. Сделайте свой мир чуточку лучше, добавив в неё доброту и искреннюю признательность!

Текст: Flytothesky.ru