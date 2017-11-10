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Быстры тест для ваших глаз!
11.11.2017 20:22 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если вы работаете за компьютером, то ваши глаза нуждаются в поддержке. Не забывайте регулярно проводить разминку и давать глазам отдых. К сожалению, в мире гаджетов и экранов самому главному каналу получения информации мы уделяем слишком мало внимания.
В этом тесте вам будет предложено отыскать лишний элемент. Постарайтесь выполнить задание за максимально короткое время. Готовы? Тогда приступайте!
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Если вы работаете за компьютером, то ваши глаза нуждаются в поддержке. Не забывайте регулярно проводить разминку и давать глазам отдых. К сожалению, в мире гаджетов...
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