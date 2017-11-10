Быстры тест для ваших глаз!

Если вы работаете за компьютером, то ваши глаза нуждаются в поддержке. Не забывайте регулярно проводить разминку и давать глазам отдых. К сожалению, в мире гаджетов и экранов самому главному каналу получения информации мы уделяем слишком мало внимания.

В этом тесте вам будет предложено отыскать лишний элемент. Постарайтесь выполнить задание за максимально короткое время. Готовы? Тогда приступайте!