3 шага к правильному отказу

Умение говорить «нет» является ценным и редким в наше время. Однако это крайне непросто сделать застенчивым людям и интровертам. Ещё труднее сказать «нет», когда от вас требуют немедленного и быстрого ответа. Давление со стороны просящего человека плюс навязанные обществом стереотипы – формула, которая не позволяет нам отказать в просьбе.





Возможно ли выйти из такой непростой ситуации? Как сказать «нет» другому человеку и не обидеть его при этом? Для этого есть простая стратегия, состоящая из трёх несложных пунктов.

1. Получить временную отсрочку ответа. Даже если на вас оказывают давление и требуют немедленного ответа, сделайте всё, чтобы получить отсрочку. Воспользуйтесь одной из нижеприведённых фраз:

• Я должен хорошо всё обдумать;

• Я не могу ответить сейчас;

• Я дам ответ к Х (где Х – выбранное вами время);

• Дайте мне буквально пару минут, и я отвечу.

2. Сказать аргументированное «нет». Если вы всё-таки пришли к выводу, что откажете человеку в просьбе, то нужно сделать это аккуратно. Категоричный отказ может быть расшифрован неверно, и вы рискуете поссориться с человеком.

Пример: друг попросил у вас на время телефон, который вы не хотите ему давать. Попробуйте сказать одну из таких фраз, с которыми нелегко поспорить:

• Я не привык расставаться с телефоном на долгое время;

• Я чувствую себя не очень комфортно без него;

• Мне нужно постоянно быть на связи;

• Одалживать телефон – это странно для меня;

• У меня есть правило: никому не давать телефон;

• Извини, но я не смогу дать тебе телефон, он мне нужен.

3. Поддержать человека. Только что вы выбили его из колеи своим отказом. Стоит дополнительно закрепить результат позитивным и ободряющим словом.

Скажите ему нечто похожее: «Я понимаю, что тебе очень нужен телефон. К сожалению, мне он сейчас также необходим. Но я надеюсь, что ты найдёшь выход из непростого положения».

Текст: Flytothesky.ru