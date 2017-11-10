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3 шага к правильному отказу

11.11.2017 19:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Умение говорить «нет» является ценным и редким в наше время. Однако это крайне непросто сделать застенчивым людям и интровертам. Ещё труднее сказать «нет», когда от вас требуют немедленного и быстрого ответа. Давление со стороны просящего человека плюс навязанные обществом стереотипы – формула, которая не позволяет нам отказать в просьбе.

3 шага к правильному отказу

Возможно ли выйти из такой непростой ситуации? Как сказать «нет» другому человеку и не обидеть его при этом? Для этого есть простая стратегия, состоящая из трёх несложных пунктов.

1. Получить временную отсрочку ответа. Даже если на вас оказывают давление и требуют немедленного ответа, сделайте всё, чтобы получить отсрочку. Воспользуйтесь одной из нижеприведённых фраз:

• Я должен хорошо всё обдумать;
• Я не могу ответить сейчас;
• Я дам ответ к Х (где Х – выбранное вами время);
• Дайте мне буквально пару минут, и я отвечу.

2. Сказать аргументированное «нет». Если вы всё-таки пришли к выводу, что откажете человеку в просьбе, то нужно сделать это аккуратно. Категоричный отказ может быть расшифрован неверно, и вы рискуете поссориться с человеком.

Пример: друг попросил у вас на время телефон, который вы не хотите ему давать. Попробуйте сказать одну из таких фраз, с которыми нелегко поспорить:

• Я не привык расставаться с телефоном на долгое время;
• Я чувствую себя не очень комфортно без него;
• Мне нужно постоянно быть на связи;
• Одалживать телефон – это странно для меня;
• У меня есть правило: никому не давать телефон;
• Извини, но я не смогу дать тебе телефон, он мне нужен.

3. Поддержать человека. Только что вы выбили его из колеи своим отказом. Стоит дополнительно закрепить результат позитивным и ободряющим словом.

Скажите ему нечто похожее: «Я понимаю, что тебе очень нужен телефон. К сожалению, мне он сейчас также необходим. Но я надеюсь, что ты найдёшь выход из непростого положения».3 шага к правильному отказу

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Умение говорить «нет» является ценным и редким в наше время. Однако это крайне непросто сделать застенчивым людям и интровертам. Ещё труднее сказать «нет», когда...

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