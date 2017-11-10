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3 шага к правильному отказу
11.11.2017 19:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Умение говорить «нет» является ценным и редким в наше время. Однако это крайне непросто сделать застенчивым людям и интровертам. Ещё труднее сказать «нет», когда от вас требуют немедленного и быстрого ответа. Давление со стороны просящего человека плюс навязанные обществом стереотипы – формула, которая не позволяет нам отказать в просьбе.
Возможно ли выйти из такой непростой ситуации? Как сказать «нет» другому человеку и не обидеть его при этом? Для этого есть простая стратегия, состоящая из трёх несложных пунктов.
1. Получить временную отсрочку ответа. Даже если на вас оказывают давление и требуют немедленного ответа, сделайте всё, чтобы получить отсрочку. Воспользуйтесь одной из нижеприведённых фраз:
• Я должен хорошо всё обдумать;
2. Сказать аргументированное «нет». Если вы всё-таки пришли к выводу, что откажете человеку в просьбе, то нужно сделать это аккуратно. Категоричный отказ может быть расшифрован неверно, и вы рискуете поссориться с человеком.
Пример: друг попросил у вас на время телефон, который вы не хотите ему давать. Попробуйте сказать одну из таких фраз, с которыми нелегко поспорить:
• Я не привык расставаться с телефоном на долгое время;
3. Поддержать человека. Только что вы выбили его из колеи своим отказом. Стоит дополнительно закрепить результат позитивным и ободряющим словом.
Скажите ему нечто похожее: «Я понимаю, что тебе очень нужен телефон. К сожалению, мне он сейчас также необходим. Но я надеюсь, что ты найдёшь выход из непростого положения».
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Умение говорить «нет» является ценным и редким в наше время. Однако это крайне непросто сделать застенчивым людям и интровертам. Ещё труднее сказать «нет», когда...
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