Психология хюгге в воспитании детей: 5 советов от датчан

Счастливы родители, которые сумели вырастить добрых и отзывчивых детей. На самом деле, для того чтобы построить крепкие отношения в семье, достаточно знать простые понятия ответственности, честности, справедливости и гармонии. И с этой теоретической частью знакомы все родители. Когда же дело касается практики, возникает ряд сложностей.





Именно для такого случая датчане придумали психологию, основанную на хюгге, – их философии о гармоничной жизни. И нам действительно есть, чему у них поучиться!

Откажитесь от культуры послушания

К сожалению, в обществе прочно закреплена следующая идея: родители лучше знают, что нужно их ребёнку. При этом, как правило, мнением малыша никто не интересуется, ведь он ещё слишком мал. А приказной тон и поучения родителей ещё сильнее убивают в детях желание проявить себя и свои способности.

Процесс превращения ребёнка во взрослую и самодостаточную личность долог, и на этом пути будет немало препятствий, от которых родители захотят отгородить малыша. Однако это худшее, что они могут сделать. Ребёнок должен учиться на собственных ошибках, уметь высказывать свои мысли, иначе во взрослой жизни ему придётся нелегко.

Поймите, что негативные эмоции естественны

В общественных местах нередко можно наблюдать такую картину: ребёнок без причины начинает плакать, а родители тут же бегут его утешать. Опасна в этой ситуации не только откровенная манипуляция малыша родителями, но и желание мамы и папы остановить поток негативных эмоций.

Реагируя на плач ребёнка подобным образом, родители воспитывают эгоистичную личность, которая так никогда и не узнает правду: у других людей также может быть испорченное настроение. Значит, им тоже требуется поддержка, которую маленький эгоист будет не в силах оказать. Не запрещайте плакать малышу, не бегите по его первому зову, позвольте ему выплеснуть эмоции наружу – это только пойдёт ему на пользу.

Позвольте ребёнку поскучать

Современный мир пестрит разнообразием игрушек. Яркие машинки, переливающиеся всеми цветами радуги, гаджеты, компьютерные игры захватывают внимание малыша и не позволяют ему проявить себя. Действительно, зачем придумывать игру, если всё придумано задолго до тебя?

В советские времена не было большого количества разных видов игрушек. И детям приходилось придумывать себе развлечение самостоятельно. И, как ни странно, это лучшая практика, которую только можно было получить в детстве! Отсутствие купленных игр стимулирует воображение и заставляет малыша придумывать себе занятие.

Не бойтесь отказывать ребёнку в просьбе

В ребёнке нужно воспитывать самостоятельность и умение выразить себя. Однако это вовсе не значит, что родители должны соглашаться с любой его идеей или разрешать ему абсолютно всё. Границы всё ещё существуют, и чем раньше ребёнок с ними познакомится, тем скорее поймёт, что в мире не всё дозволено.

Умение родителей сказать твёрдое «нет» малышу крайне полезно: с помощью этого простого слова они учат ребёнка, готовят его к вступлению в нелёгкую взрослую жизнь, где ему часто придётся сталкиваться с отказами.

Общайтесь с малышом

Сюсюканье и нарочито доброе поведение – вовсе не то, в чём нуждается ребёнок. Разве может получиться настоящий диалог между искренним и лживым человеком? Разумеется, здесь не идёт и речи о взаимопонимании. Кроме того, дети очень тонко чувствуют, когда родители начинают играть не свойственные им роли.

Научитесь выстраивать с ребёнком настоящий и взрослый диалог, высказывайте свои мысли и внимательно слушайте его идеи. Только в этом случае малыш вырастет добрым, любящим и честным человеком, способным ответить за свои слова и поступки.

Текст: Flytothesky.ru